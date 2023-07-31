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Вчера, 12:46

На Южном Урале 14% работников не смогут накопить 1 млн рублей за 15 лет стажа

УрБК, Челябинск, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Челябинской области составляет 11,7 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла предпоследнее место по быстроте накопления миллиона рублей. Выше нее в этом списке оказались ЯНАО (5,9 года), ХМАО (7,3), Тюменская (10,4) и Свердловская (11) области. Ниже — Курганская область (13,3).

Также в исследовании указана доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 15 лет стажа. На Южном Урале она составляет 14%.

Отметим, что в основе исследования лежат данные Росстата. Модель накопления предполагала ежемесячное сбережение в размере 10% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион.
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