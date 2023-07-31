На Южном Урале 14% работников не смогут накопить 1 млн рублей за 15 лет стажа

Материалы по теме

Жителям Среднего Урала понадобится 11 лет для накопления 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Свердловской ...

Южный Урал возглавил рейтинг регионов РФ по дешевизне бензина марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 31.07.2023. В Челябинской области стоимость бензина марки АИ-92 в июне текущего года составила 44,9 ...

Челябинская область опустилась на одну позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения ...

Жителям Среднего Урала понадобится более 18 лет для накопления 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жителям Свердловской области потребуется 18,3 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...

Более 14% работающего населения Челябинской области не сможет накопить 1 млн рублей за 30 лет

УрБК, Челябинск, 12.07.2021. Жителям Челябинской области потребуется 19,8 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...