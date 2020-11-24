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Вчера, 10:42

На Среднем Урале 10% жителей получают зарплату ниже 20 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. В Свердловской области 9,7% жителей получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Самая большая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Чукотском (58,7%) и Ямало-Ненецком (52,7%) автономных округах, Магаданской области (47,6%), Ненецком автономном округе (42,5%) и Москве (39,3%). Меньше всего таких сотрудников — в Кабардино-Балкарии и Ингушетии (по 2,1%), а также в Калмыкии (1,8%).

Помимо этого, доля работников, получающих зарплату ниже 20 тыс. руб., в Свердловской области составила 10,4%. Больше всего низкооплачиваемых сотрудников выявлено в Чечне (35,6%), Ингушетии (34,1%) и Дагестане (32,2%).

Что касается диапазона типовых зарплат в регионе, на Среднем Урале он составляет 29-61 тыс. руб.
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