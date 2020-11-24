На Среднем Урале 10% жителей получают зарплату ниже 20 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, ...23.11.2020 Каждый десятый свердловчанин получает зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Свердловская область заняла 27-е место в рейтинге регионов с самыми высокими ...03.12.2018 В Свердловской области почти 19% жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, составленном РИА «Рейтинг». Как указано в ...07.12.2017 Почти 9% работающих свердловчан получают зарплату ниже 10 тыс. рублей в месяц
В Свердловской области доля работающих с зарплатой ниже 10 тыс. руб. в месяц составляет 8,8%. Об этом говорится в ...07.12.2017 Почти 9% работающих свердловчан получают зарплату ниже 10 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Свердловской области доля работающих с зарплатой ниже 10 тыс. руб. в месяц составляет ...