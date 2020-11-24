На Среднем Урале 10% жителей получают зарплату ниже 20 тыс. рублей

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Почти 9% работающих свердловчан получают зарплату ниже 10 тыс. рублей в месяц

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Почти 9% работающих свердловчан получают зарплату ниже 10 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Свердловской области доля работающих с зарплатой ниже 10 тыс. руб. в месяц составляет ...