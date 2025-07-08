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Вчера, 14:05

Разрыв средних зарплат между российскими регионами достиг исторического максимума

УрБК, Москва, 23.07.2025. В апреле 2025 года в России разница между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах достигла 182 тыс. руб., увеличившись на четверть год к году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на июльские данные Росстата. На данный момент эта цифра, по мнению редакции «Известий», является рекордной.

При этом заработная плата повышалась во всех регионах России, за год она выросла на 16%, до 97 тыс. руб.

Однако в регионе с самыми высокими доходами (Чукотка) средние зарплаты достигли 233 тыс. руб., увеличившись на 20%. За ней в топ-5 самых прибыльных регионов входят Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область и Ненецкий АО, где средний заработок варьируется от 145 до 185 тыс. руб.

А в Ингушетии, являющейся наименее доходным регионом в России, эта цифра достигает всего 41 тыс. руб. даже с учетом увеличения средней зарплаты на 8%. Подобным же образом оплачивается труд и в других низкодоходных регионах РФ — Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии. Там показатель составляет 44-51 тыс. руб.

По мнению к.э.н. Андрея Бархоты, такая разница (в шесть раз) является исторически обусловленной и одновременно напрямую связана с наличием в регионе развитой и разнообразной промышленности — там выше как занятость, так и средний доход.

«В итоге складывается инерционная модель рынка труда: в промышленных регионах зарплаты растут, в том числе из-за нехватки кадров, а в менее развитых экономиках их уровень стабильно отстает от среднего. Из-за этого на юге так популярны режимы самозанятости и ИП», — объяснил эксперт.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова связывает разницу зарплат в том числе и с компенсационными выплатами (районным коэффициентами, составляющими от 1,1 до 2) и надбавками для работников Крайнего Севера, которые назначаются из-за суровых региональных условий.

Как отмечает эксперт, «на Чукотке и в северных районах Камчатки доплата начинается с 10% и растет каждые полгода до 100%. В других районах максимум — от 30 до 80%».

Добавим, что там же часто располагаются оборонные предприятия, которые поднимают оплату труда «опережающими темпами».

Следствием такого разрыва в зарплатах становится отток квалифицированных кадров в бюджетной сфере, констатируют эксперты. И это выражается не только в дефиците врачей и учителей, что влияет на уровень и качество жизни региона в моменте, но также имеет отсроченные последствия в виде роста бедности в будущем — низких пенсий и нагрузки на соцподдержку.

При этом аналитик Наталья Мильчакова (Freedom Finance Global) прогнозирует сохранение и развитие этой тенденции — роста разрыва в зарплатах. По ее мнению, крупные города и сырьевые центры продолжат «пылесосить» кадры за счет создания новых предприятий, а в некоторых случаях и отраслей. Все это будет ухудшать региональное зарплатное неравенство.

В качестве мер выравнивания эксперт предлагает регионам с ГЭС задуматься о майнинге криптовалют, а в южных регионах — рассмотреть проекты солнечной энергетики. В качестве бизнес-партнера и поставщика подобного оборудования может выступить Китай.

В целом эксперты соглашаются друг с другом в том, что регионам с малыми прибылями важно создавать условия для развития бизнесов, бороться с безработицей и теневой занятностью.
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