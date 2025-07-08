Разрыв средних зарплат между российскими регионами достиг исторического максимума

Материалы по теме

Зарплатные ожидания россиян превысили уровень средних зарплат почти в 1,5 раза

УрБк, Москва, 08.07.2025. Зарплатные ожидания россиян превысили уровень средних зарплат почти в 1,5 раза, увеличившись ...

В Свердловской области дорожает бензин

Цена топлива марки АИ-92 в регионе с начала года выросла на 2,6% ...

В Свердловской области самые высокие зарплаты выплачиваются в финансовом секторе

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. В 2019 году самые высокие зарплаты в Свердловской области были зафиксированы в ...

В Свердловской области разница между средней зарплатой и арендной ставкой на жилье составляет 27 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Эксперты портала Domofond.ru сравнили средние зарплаты и арендные ставки на ...

В 2019 году зарплаты в России в среднем выросли на 7,8%

УрБК, Москва, 18.11.2019. Росстат опубликовал данные по темпам роста зарплат в российских регионах с января по сентябрь ...