В Свердловской области дорожает бензин

Материалы по теме

В Свердловской области за 2018 год бензин АИ-92 подорожал на 11,2%

В Свердловской области за 2018 год бензин марки АИ-92 подорожал на 11,2%. Средняя цена топлива этой марки в регионе ...

В Свердловской области за 2018 год бензин АИ-92 подорожал на 11,2%

УрБК, Москва, 11.02.2019. В Свердловской области за 2018 год бензин марки АИ-92 подорожал на 11,2%. Средняя цена ...

Цены на бензин в России выросли на 0,5% за неделю

УрБК, Москва, 07.08.2015. Цены на автомобильный бензин в России за неделю с 27 июля по 2 августа выросли на 0,5% по ...

Цены на бензин в Екатеринбурге продолжают расти

В Екатеринбурге по состоянию на 10 сентября потребительская цена автомобильного бензина составляет 27,63 руб. за литр. ...

За неделю цена на бензин в РФ выросла на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Цена на бензин в России увеличилась на 2,1%. Средние потребительские цены на ...