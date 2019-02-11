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В Свердловской области дорожает бензин

В Свердловской области дорожает бензинВ Свердловской области цена на бензин марки АИ-92 в апреле нынешнего года составила 55,70 руб. за литр, что на 2,6% больше, чем в декабре 2024 года. Объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, составил 1 тыс. 255 литр. По этому показателю Средний Урал занял 25 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Такие данные следуют из исследования РИА «Новости».

В целом по стране, цена на бензин марки АИ-92 в апреле составила 56,48 руб. за литр, что на 2,4% больше цены в декабре прошлого года. На среднюю зарплату в целом по стране можно приобрести 1 тыс. 385 литр топлива.

Отметим, что динамика цен по регионам существенно различается. Так, стоимость варьируется от 52,75 руб. за литр в Челябинской области до 72,07 руб. за литр в Якутии.

Лидерами по доступности бензина для жителей стали ЯНАО, Москва и Чукотка. На среднюю зарплату в этих регионах можно приобрести более 2 тыс. литр бензина в месяц, что выше общероссийского показателя.

Наименее доступно топливо для населения в южных регионах, в частности, в Ингушетии и Чечне: там на среднюю зарплату в месяц получится приобрести менее 700 литр бензина, что ниже среднероссийского показателя.

Разница в доступности топлива объясняется не столько ценой (в регионах с низкой доступностью она часто ниже общероссийской), сколько разницей в зарплатах.

Самые высокие цены на бензин — в дальневосточных регионах, что объясняется серьезными затратами на транспортировку. При этом, в связи с солидными зарплатами, доступность бензина там находится на высоком уровне.

Меньше всего бензин стоил в апреле в Челябинской и Курганской областях. Цена за литр бензина АИ-92 в этих регионах составила 52,75 руб. и 52,83 руб. соответственно.

Отметим, что в апреле этого года больше 60 руб. за литр (то есть больше показателя по России) бензин стоил в 11 регионах. При этом в большинстве из них на среднемесячную зарплату можно было приобрести больше бензина, чем в среднем по России.

Эксперты также отмечают некоторый рост доступности топлива в связи тенденцией к росту зарплат. Таким образом, нагрузка на бюджет водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены и зарплаты в регионе, в связи с существенной разницей в доходах по регионам.

Отметим, что в целом по стране в апреле цены на бензин АИ-92 выросли в 79 регионах. Наиболее существенный прирост показали Камчатский край (+4%), а также Псковская, Смоленская и Рязанская области (по +3,6%).
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