Трудящиеся хотят денег

Служба исследований hh.ru провела опросы среди жителей Свердловской области, посвященные их доходам. У большей части жителей региона этой весной зарплаты остались на уровне прошлого года, а об изменениях в большую или меньшую сторону рассказало примерно равное число респондентов. Однако за год стало больше недовольных своим уровнем доходов и меньше — довольных.



У 16% опрошенных жителей Свердловской области уровень заработной платы текущей весной снизился по сравнению с 2022 годом. О росте доходов заявили 15%, а у 68% они остались на прежнем уровне. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



В целом по Уральскому федеральному округу о падении зарплат рассказали 16% респондентов, по России — 20%. О росте доходов — 19% и 20% соответственно.



Чаще всего о повышении заработка говорили представители сегментов «Искусство, развлечения, массмедиа» (сразу 30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%). О падении — представители розничной торговли (38%), менеджеры по продажам и медики (по 29%).



Мужчины рассказывали о росте зарплат чаще, чем женщины, — 21% против 18%. Также рост доходов более характерен для молодых сотрудников: заработок вырос у 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. В категории от 55 лет такой ответ давали только 11% респондентов



Отметим, что ранее hh.ru провел еще один опрос, посвященный заработку свердловчан. В нем 73% респондентов сказали, что недовольны своей заработной платой. Годом ранее такой ответ дали 65% Устраивает текущий уровень доходов 25% опрошенных. В 2022 году их доля составляла 31%. Затруднились ответить 2% (в 2022 году — 4%).



Больше всего довольных своим заработком оказалось в сегментах «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Чаще всех о недовольстве зарплатой говорили представители сфер «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).



Среди недовольных доходами 41% считает, что они должны вырасти в два раза и более. Повышения на 40–50% хотели бы 22% респондентов, на 20–40% — 30% опрошенных. Еще 6% свердловчан сказали, что их бы устроило увеличение зарплаты в пределах 20%.



Добавим, что по России зарплата устраивает 26% опрошенных, не устраивает — 71%, затруднились ответить — 3%. Больше всего довольных в Ханты-Мансийском автономном округе (38%), недовольных — в Ярославской области (85%).



Ранее, комментируя кадровый голод в Свердловской области, финансовый аналитик Виталий Калугин указывал, что улучшение рабочих условий и повышение зарплат — это сейчас главные и единственные инструменты для привлечения специалистов. Причем из-за текущей демографической ситуации — трудоспособного населения сейчас меньше, чем условные 20 лет назад, — искать их придется в других регионах.



«Рабочие руки — это такая вещь, которая воспитывается годами, они не могут возникать из ниоткуда. Поэтому единственный вариант — это каким-то образом привозить их извне. Платить, условно говоря, в два раза больше. В этом случае приедут из Челябинска, Кургана, Перми. Других вариантов не просматривается — только повышение зарплат, предоставление общежитий и прочие удобства», — рассказал аналитик УрБК.



В некоторых сферах «гонка зарплат» уже идет. Например, в промышленности, поскольку государственный оборонный заказ продолжает расти. Благодаря этому в отрасли ситуация с уровнем недовольства зарплатами может измениться. Но повышать их нужно значительно — минимум на 30–40%, иначе людей переманят более богатые регионы.



В контексте зарплат нужно учитывать и психологический фактор — среди опрошенных найдется достаточно людей, для которых «денег много не бывает». Для понимания того, о каких суммах идет речь, можно обратиться к статистике. По данным hh.ru, в апреле средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 59 тыс. 406 руб., средняя ожидаемая — 50 тыс. 187 руб. Согласно Свердловскстату, в феврале среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций находилась в районе 56 тыс. 538 руб. без учета подоходного налога в 13%. Однако сервис «ГородРабот.ру» оценил медианную зарплату (которая делит людей 50/50) в 40 тыс. руб. по итогам апреля.



Отметим, что динамика зарплат в первую очередь зависит от ситуации с кадрами. Сейчас в Свердловской области наблюдается их дефицит, поэтому привлечение специалистов посредством повышения зарплат — это рабочий инструмент. Вследствие этого не исключено, что реальный заработок и настроения населения могут измениться. Однако в условиях нынешней экономической нестабильности и неоднородности рынка труда изменения могут коснуться не всех отраслей, а где-то даже быть негативными.



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