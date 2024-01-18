Уровень подработицы

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УрБК, Москва, 16.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в России за год увеличилось на 63%. Об этом пишет ...

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УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. ...