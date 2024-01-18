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18.01.2024

Уровень подработицы

Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области, по разным оценкам, выросло за год на 60-88%. Самыми востребованными специалистами являются курьеры, упаковщики и учителя. При этом свердловчане также охотно ищут подработку, однако частичная занятость не пользуется популярностью у жителей региона в возрасте от 18 до 24 лет.

В Свердловской области, по данным сервиса «Зарплата.ру», число вакансий с неполной занятостью за год выросло на 88%. Доля таких предложений составила 18% от общего числа. Год назад этот показатель равнялся 11%.

Уровень подработицы

Согласно исследованию, наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, врачи, учителя, водители, уборщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, операторы call-центра, специалисты по подбору персонала, официанты, бармены, бариста, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики, повара.

По статистике же платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в 2023 году в сравнении с 2022 годом число таких предложений выросло почти на 60% и в прошлом году составило более 24,5 тыс. единиц.

«В 2023 году искали в основном курьеров (17% вакансий с частичной занятостью), продавцов-консультантов (7%), упаковщиков (6%), учителей и менеджеров по продажам (по 5% каждая), водителей (4%)», — сообщила УрБК руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.

По ее словам, с 2022 года топ-5 востребованных специалистов на частичную занятость практически не изменился. Тогда его также возглавляли курьеры (12%), учителя (9%), продавцы-консультанты (7%), менеджеры по продажам и водители (по 6% каждая), упаковщики и мерчандайзеры (по 4%).

Уровень подработицы

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев отмечает, что в данный момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов. По его словам, если для ритейлеров наем временных сотрудников является обычной практикой, то работодатели, которым требуются офисные сотрудники, работники сферы услуг, персонал на производство, для сервисного обслуживания, пришли к использованию этого инструмента вынужденно.

Как уже неоднократно отмечалось, проблема дефицита кадров не только в Свердловской области, но и в целом в экономике страны до сих пор остается одной из ключевых.

При этом стоит добавить, что и сами жители Среднего Урала активно ищут подработку. Так, по данным hh.ru, 52% жителей региона проявляют интерес к подобного рода заработку. При этом, согласно опросу сервиса, у 9% респондентов из Свердловской области уже есть подработка, а 35% сказали, что не планируют прибегать к дополнительным источникам заработка.

Согласно исследованию, в основном о желании искать подработку говорят опрошенные возрастом до 18 лет и люди 55 лет и старше (по 50%). При этом 48% респондентов от 18 до 24 лет не рассматривают для себя возможности дополнительного заработка.

Однако желания работодателей не всегда совпадают с предпочтениями соискателей, так как наиболее часто задумываются о поиске подработки юристы (57%), сотрудники из категорий «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Финансы, бухгалтерия» (по 55%), «Безопасность» и «Наука, образование» (по 53%).

Если же говорить о причинах, по которым свердловчане ищут дополнительный заработок, то они, вероятнее всего, лежат на поверхности: по данным Свердловскстата, инфляция в регионе в декабре 2023 года составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — 7,27%). При этом продовольственные товары за год подорожали на 7,02%, непродовольственные — на 6,18%, услуги — на 9,09%.
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