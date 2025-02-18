В Свердловской области самыми востребованными специалистами в марте стали продавцы, менеджеры по работе с клиентами и врачи

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области самыми востребованными специалистами в марте стали ...18.02.2025 Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области
В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми работниками на начало года стали ...18.02.2025 Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми ...21.01.2025 На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...