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В Свердловской области самыми востребованными специалистами в марте стали продавцы, менеджеры по работе с клиентами и врачи

В Свердловской области самыми востребованными специалистами в марте стали продавцы-консультанты и продавцы кассиры (4,1 тыс. вакансий), менеджеры по работе с клиентами (3,6 тыс. вакансий) и врачи (1,3 тыс. вакансий). Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

Среди специалистов, которых в марте чаще всего искали работодатели, также значатся повара, пекари, кондитеры и водители (по 1,2 тыс. вакансий). Самые дефицитные специалисты в регионе — врачи (0,6 резюме на вакансию). Самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди администраторов (12,1 резюме на вакансию). К дефицитным специалистам также относятся продавцы-консультанты, повара, пекари, кондитеры (по 1,1), электромонтажники (1,3), слесари, сантехники и администраторы магазинов (по 1,6).

Помимо этого, в двадцатку самых востребованных специалистов в регионе вошли: инженеры-конструкторы и проектировщики, бухгалтеры, разнорабочие, операторы call-центра, упаковщики и комплектовщики, курьеры, кладовщики, администраторы, директоры магазинов, сварщики, администраторы торговых залов, машинисты, программисты и разработчики.
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