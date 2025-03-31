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Вчера, 15:57

На свердловском рынке труда наиболее востребованы продавцы, менеджеры и врачи

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Свердловской области за последние 30 дней работодатели чаще всего искали продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (3,6 тыс. вакансий), на втором месте по востребованности — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (3,3 тыс.), на третьем — врачи (1,4 тыс.). Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Отметим, что в прошлом году тройку самых востребованных специальностей замыкали водители, которые в этом году переместились на седьмую строку.

Помимо этого, в двадцатке востребованных специалистов в регионе сейчас находятся повара, пекари, кондитеры, разнорабочие, операторы call-центра, специалисты контактного центра, бухгалтеры, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, слесари, сантехники, упаковщики, комплектовщики, электромонтажники, директора магазина, директора сети магазинов, администраторы, кладовщики, медсестры и медбратья, официанты, бармены, бариста, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, токари, фрезеровщики, шлифовщики, уборщики.

Реже всего местные работодатели искали продуктовых аналитиков, брокеров, оценщиков, бортпроводников. По всем перечисленным профессиям было открыто от двух до пяти вакансий в регионе.
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