В Свердловской области самыми востребованными специалистами в марте стали продавцы, менеджеры по работе с клиентами и врачи

В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми работниками на начало года стали ...18.02.2025 Аналитики назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В Свердловской области самыми востребованными и одновременно высокооплачиваемыми ...07.02.2025 В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы ...21.01.2025 На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...