В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы ...13.12.2024 В Свердловской области отмечается дефицит дворников
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...03.10.2024 В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%
В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% относительно того же периода годом ...03.10.2024 В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% ...09.09.2024 В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию приходилось ...