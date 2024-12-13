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Вчера, 15:03

В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников

В Свердловской области наиболее низкая конкуренция среди соискателей работы зафиксирована на позиции врачей и дворников. С начала года она составила 0,6 и 0,7 резюме на вакансию соответственно. Количество вакансий по данным специальностям превышает количество резюме. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

По данным аналитиков, на Среднем Урале в категорию дефицитных (ниже 4 резюме на вакансию) также вошли следующие специалисты: повара, пекари, кондитеры, специалисты по взысканию задолженности (по 0,8 резюме на вакансию), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (0,9), главные врачи, заведующие отделением (1), слесари, сантехники, токари, фрезеровщики, шлифовщики, товароведы (по 1,2), администраторы магазина, администраторы торгового зала (1,3), электромонтажники (1,4), мерчендайзеры, инженеры ПНР (по 1,5), маляры, штукатуры (1,6), автослесари, автомеханики (1,7), заведующие аптекой, сварщики, курьеры (по 1,9), уборщики и машинисты (по 2). Устроится на работу по данным специальностям при наличии необходимых навыков и опыта соискатели смогут быстро.

Наибольшая конкуренция зафиксирована среди таких специалистов, как режиссер, сценарист (155,5 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (153,7), менеджер/консультант по стратегии (118,5), гейм-дизайнер (71), директор по информационным технологиям (65,8) и директор юридического департамента (47,3). Трудоустройство на данную работу может затянутся, а работодатели могут завысить требования.
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