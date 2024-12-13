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13.12.2024

В Свердловской области отмечается дефицит дворников

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и коллекторов. На одну вакансию на эти специальности приходится всего 0,7 резюме. Об этом говорится в исследовании экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также в топ-20 дефицитных специалистов на данный момент вошли повара, пекари, кондитеры (0,8 резюме на вакансию), главные врачи и заведующие отделением (0,9), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и товароведы (1), слесари и сантехники (1,1), маляры и штукатуры (1,2), электромонтажники, токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,3), администраторы магазина и администраторы торгового зала, сварщики (1,4), автослесари, автомеханики (1,5), заведующие аптекой, машинисты (1,6), операторы производственной линии, инженеры ПТО и инженеры-сметчики, инженеры ПНР, мерчендайзеры (1,8).

Согласно исследованию, в среднем по региону на одну вакансию приходится 3 резюме, тогда как в целом по стране данный показатель находится на уровне 4,2. Норма рынка труда, по словам экспертов, начинается от 4 резюме на вакансию.
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