На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...

Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале 2024 года выросло на 27% по ...

Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале ...

Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%

На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...