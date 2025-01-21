На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Свердловской области в начале декабря отмечается дефицит дворников, а также врачей и ...24.10.2024 Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%
Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале 2024 года выросло на 27% по ...24.10.2024 Количество вахтовых вакансий в Свердловской области в III квартале выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. Количество вакансий на работу вахтовым методом в Свердловской области в III квартале ...17.01.2024 На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же ...