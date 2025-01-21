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21.01.2025

На свердловском рынке труда больше всего востребованы менеджеры по продажам, продавцы и водители

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На рынке труда Свердловской области больше всего востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами. За 2024 год для этой профессии в регионе было открыто 38,9 тыс. вакансий (всего в регионе за год открыли 473 тыс. вакансий). Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

Второе место по востребованности заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (38,9 тыс. вакансий). На третьем месте оказались водители (23,2 тыс. вакансий).

Также в топ-20 вошли следующие профессии: операторы call-центра и специалисты контактного центра — 13,4 тыс. вакансий, разнорабочие — 12,6 тыс., бухгалтеры — 11,6 тыс., повара, пекари, кондитеры — 11 тыс., упаковщики, комплектовщики — 10,8 тыс., курьеры — 10,4 тыс., кладовщики — 8,7 тыс., инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики — 8,3 тыс., слесари, сантехники — 8,2 тыс., администраторы — 7,5 тыс., электромонтажники — 6,6 тыс., машинисты, врачи — по 6,4 тыс., сварщики — 6,2 тыс., администраторы магазина и торгового зала — 5,8 тыс., токари, фрезеровщики, шлифовщики — 5,7 тыс., а также программисты и разработчики — 5,4 тыс.

Меньше всего работодатели оказались заинтересованы в гейм-дизайнерах, комплаенс-менеджерах и проводниках. Для них за год было открыто лишь несколько вакансий.
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