На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Москва, 16.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в России за год увеличилось на 63%. Об этом пишет ...01.12.2023 На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. ...16.06.2022 Число вакансий для летней подработки на Среднем Урале выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. С начала мая этого года в Свердловской области открылось около 60 вакансий для летней ...