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Вчера, 11:02

На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Доля таких предложений, размещенных на сервисе, составила 18% от общего количества вакансий. Год назад этот показатель равнялся 11%.

Согласно исследованию, в разрезе профессий наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, врачи, учителя, водители, уборщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, операторы call-центра, специалисты по подбору персонала, официанты, бармены, бариста, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики, повара.

Отметим, что тенденция роста вакансий с неполной занятостью характерна для всей страны. Так, в целом по России число таких предложений о работе за год увеличилось на 63%.
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