Число вакансий с неполной занятостью в РФ за год выросло более чем на 60%

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УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости ...

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек

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На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...