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16.01.2024

Число вакансий с неполной занятостью в РФ за год выросло более чем на 60%

УрБК, Москва, 16.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в России за год увеличилось на 63%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру».

Наиболее часто услуги «временного персонала» требуются компаниям в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общепита.

Самыми популярными сотрудниками для работы с неполной занятостью являются курьеры, водители, упаковщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и другие.

По словам руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, сейчас привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов. При этом он отмечает, что если для ритейлеров наем временных сотрудников является обычной практикой, то работодатели, которым требуются офисные сотрудники, работники сферы услуг, персонал на производство, для сервисного обслуживания, пришли к использованию этого инструмента вынужденно.

Отметим, что в Свердловской области, по последним данным регионального департамента по труду и занятости населения, в режиме неполной занятости работает 570 человек.
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