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10.01.2024

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 570 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 570 работников разместили 30 организаций (со среднесписочной численностью работающих 16 тыс. 589 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре в режиме неполной занятости работали 638 человек.
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