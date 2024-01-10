На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...19.10.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 805 человек
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...26.09.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 1 тыс. 056 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...