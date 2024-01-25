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25.01.2024

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 331 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 331 работника разместили 23 организаций (со среднесписочной численностью работающих 14 тыс. 558 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2023 года в режиме неполной занятости работали 570 человек.
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