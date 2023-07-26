УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:21

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 988 работников разместили 35 организаций (со среднесписочной численностью работающих 17 тыс. 558 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в июле в режиме неполной занятости работали 906 человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.07.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 ...

26.05.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 ...

31.08.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 2,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...

25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек

По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...

25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18