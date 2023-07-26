На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 ...26.05.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 ...31.08.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 2,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...