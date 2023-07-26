На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 988 работников разместили 35 организаций (со среднесписочной численностью работающих 17 тыс. 558 человек)», — говорится в сообщении. Отметим, что в июле в режиме неполной занятости работали 906 человек.

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