На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 906 работников разместили 34 организации (со среднесписочной численностью работающих 16 тыс. 463 человека)», — говорится в сообщении. Отметим, что в мае в режиме неполной занятости работали 1 тыс. 018 человек.

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