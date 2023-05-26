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Вчера, 18:01

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 906 работников разместили 34 организации (со среднесписочной численностью работающих 16 тыс. 463 человека)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в мае в режиме неполной занятости работали 1 тыс. 018 человек.
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