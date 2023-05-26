На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 ...20.03.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек
По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 134 человека. Об этом ...20.03.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек
По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...