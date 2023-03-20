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На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 тыс. 018 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 1 тыс. 018 работников разместили 34 организации (со среднесписочной численностью работающих 18 тыс. 903 человека)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 246 человек.

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