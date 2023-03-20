УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:24

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. По состоянию на 1 апреля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 246 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2 тыс. 246 работников разместили 40 организаций (со среднесписочной численностью работающих 28 тыс. 204 человека)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 134 человека.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 134 человека. Об этом ...

20.03.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...

27.02.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...

25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек

По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...

22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (487)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18