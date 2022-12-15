На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 066 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 3 тыс. 066 работников размещены 47 организациями (со среднесписочной численностью работающих 44 тыс. 350 человек)», — говорится в сообщении. Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 878 человек.

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