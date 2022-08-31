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Вчера, 14:59

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 134 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2 тыс. 134 работников разместили 44 организации (со среднесписочной численностью работающих 28 тыс. 245 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 143 человека.

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