На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...31.08.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 2,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 ...22.06.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3 тыс. человек
По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 087 человек. Об этом ...