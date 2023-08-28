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На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 1 тыс. 056 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 тыс. 056 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 1 тыс. 056 работников разместили 35 организаций (со среднесписочной численностью работающих 18 тыс. 958 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в августе в режиме неполной занятости работали 988 человек.
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