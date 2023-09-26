На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 805 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...26.07.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...