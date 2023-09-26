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На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 805 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 805 работников разместили 30 организаций (со среднесписочной численностью работающих 15 тыс. 412 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в сентябре в режиме неполной занятости работали 1 тыс. 056 человек.
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