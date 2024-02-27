На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 805 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работал ...25.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 331 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 ...10.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости ...17.11.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 638 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...