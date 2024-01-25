УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:01

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 551 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 551 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 551 работника разместили 20 организаций (со среднесписочной численностью работающих 11 тыс. 376 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в январе в режиме неполной занятости работал 331 человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 331 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 ...

10.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости ...

28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек

По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...

15.12.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...

18.11.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 2 ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18