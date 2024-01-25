На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 551 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 ...10.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 988 человек. Об этом говорится в ...15.12.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,9 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 2 ...18.11.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 2 ...