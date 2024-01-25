На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 551 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 551 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 551 работника разместили 20 организаций (со среднесписочной численностью работающих 11 тыс. 376 человек)», — говорится в сообщении. Отметим, что в январе в режиме неполной занятости работал 331 человек.

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