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Вчера, 11:41

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 451 человек

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 451 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 451 работника разместили 14 организаций (со среднесписочной численностью работающих 1 тыс. 328 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле в режиме неполной занятости работали 855 человек.
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