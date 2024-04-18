На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 451 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. По состоянию на 1 апреля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...19.03.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 805 человек
По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 человек. Об этом говорится в ...19.03.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 805 человек
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 ...27.02.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 551 человек
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работал ...25.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 331 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 ...