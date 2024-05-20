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Вчера, 09:44

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 412 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 412 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 412 работников разместили 17 организаций (со среднесписочной численностью работающих 1 тыс. 406 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в мае в режиме неполной занятости работал 451 человек.
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