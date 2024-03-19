На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 855 человек

По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 человек. Об этом говорится в ...19.03.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 805 человек
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 ...25.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 331 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 1 января в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 331 ...10.01.2024 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 570 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года в Свердловской области в режиме неполной занятости ...25.07.2022 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 3,5 тыс. человек
По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 594 человека. Об этом ...