На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 855 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. По состоянию на 1 апреля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 855 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 855 работника разместили 16 организаций (со среднесписочной численностью работающих 9 тыс. 603 человека)», — говорится в сообщении. Отметим, что в марте в режиме неполной занятости работали 805 человек.

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