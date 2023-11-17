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17.11.2023

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 638 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 638 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 638 работников разместили 33 организации (со среднесписочной численностью работающих 17 тыс. 687 человек)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в октябре в режиме неполной занятости работали 805 человек.
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