На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 638 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...26.09.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 1 тыс. 056 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...28.08.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 988 человек
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 1 августа в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...26.07.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 906 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 1 июля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 906 ...26.05.2023 На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают более 1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на 1 мая в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 1 ...