На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 638 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 638 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«Сведения о введении режима неполной занятости для 638 работников разместили 33 организации (со среднесписочной численностью работающих 17 тыс. 687 человек)», — говорится в сообщении.



Отметим, что в октябре в режиме неполной занятости работали 805 человек.