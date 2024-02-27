На Среднем Урале в режиме неполной занятости работает 805 человек

По состоянию на 1 марта в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 805 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости. «Сведения о введении режима неполной занятости для 805 работника разместили 23 организации (со среднесписочной численностью работающих 11 тыс. 578 человек)», — говорится в сообщении. Отметим, что в феврале в режиме неполной занятости работал 551 человек.

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