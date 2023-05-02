Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом. У 15% заработок вырос, а у 68% остался на прежнем уровне. Об этом сообщается в опросе hh.ru.



В целом по Уральскому федеральному округу о падении зарплат рассказали 16% респондентов, по России — 20%. О росте доходов — 19% и 20% соответственно.



Чаще всего о повышении заработка сообщали представители отраслей «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%), «Закупки» (27%), «Наука, образование» (25%). О снижении — представители розничной торговли (38%), менеджеры по продажам и медики (по 29%).



Мужчины чаще женщин сообщали о повышении зарплаты — 21% против 18%. Рост доходов более характерен для молодых сотрудников: заработок вырос у 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. В категории от 55 лет такой ответ давали только 11% респондентов.



Добавим, что по итогам апреля средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 59 тыс. 406 руб., средняя ожидаемая — 50 тыс. 187 руб.