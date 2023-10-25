Заработок не по потребностям

Только 14% жителям Среднего Урала текущей заработной платы хватает на закрытие базовых потребностей. При этом, как отмечают эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проводившие опрос, этом в основном представители «белых воротничков». Между тем, согласно исследованию ВЦИОМ, 45% работающих граждан главной мотивацией для повышения производительности труда называют именно увеличение зарплаты.Согласно исследованию hh.ru, зарплаты на базовые потребности не хватает 48% жителей Свердловской области. Из общего числа опрошенных, 48%, административный персонал (58%), медики и фармацевты (57%) сообщили, что одной зарплаты им категорически не хватает.Что касается последних, то в регионе средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина, фармацевтика» в январе-сентябре 2023 года составила 43,6 тыс. руб. (годом ранее — 38,9 тыс. руб.). В то же время средние ожидания соискателей-медиков выше — 49 тыс. руб. (год назад — 40,3 тыс. руб.).Примечательно, что 26% опрошенных из этой группы отметили — им было бы достаточно еще + 15 тыс. руб. к ежемесячному доходу, а 26% подсчитали, что им не хватает до 20 тыс. руб. Дополнительных 20 тыс. руб. к текущей зарплате не хватает 48% опрошенных.Те, кому хватает зарплаты, работают в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%). Представители же сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%) оказались в числе тех, чья зарплата позволяет полностью закрыть базовые необходимости.В целом, из общего числа опрошенных среди трудоустроенных жителей Свердловской области только 14% текущей заработной платы хватает на закрытие базовых потребностей.В числе тех, кому зарплаты хватает, но с трудом, оказались строители, сотрудники сферы недвижимости, производства и сферы обслуживания — 42%.Эксперты hh.ru отмечают, что по сравнению с 2022 годом доля тех жителей Свердловской области, которым не хватает зарплаты, выросла на 6 п.п., а по сравнению с 2021 годом – сразу на 12 п.п. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 7 п.п. и на 25 п.п. соответственно.Между тем, согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, 45% россиян называют главным мотиватором для увеличения производительности труда именно повышение заработной платы. По сравнению с 2016 годом количество работающих граждан, придерживающихся подобной точки зрения, уменьшилось на 17 п.п.«Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 году был выше на 17 п.п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, ослабевают в долгосрочной ретроспективе», — отмечается в исследовании ВЦИОМ.При этом стоит отметить, что больше половины опрошенных (56%) не верят в то, что их зарплата вырастет, если они будут более эффективно трудиться.Отметим, что средняя зарплата по вакансиям, размещенным на биржах труда Свердловской области, в сентябре составила 34,1 тыс. руб. В августе этот показатель составлял 33,9 тыс. руб.При этом в Екатеринбурге в топ самых высокооплачиваемых специальностей, согласно данным «Авито Работа», вошли дальнобойщики, риелторы и плиточники.Для первых уровень средней зарплаты в этой сфере увеличился в два раза — до 134,5 тыс. руб. При этом отмечается, что в действительности зарплата риелтора может быть значительно выше — так, одно из крупнейших в городе агентств недвижимости ищет опытного кандидата на зарплату до 250 тыс. руб.Также заметно выросли и зарплаты плиточников — на 55%, составив 125,3 тыс. руб. Однако работодатели готовы предложить мастерам от 150 тыс. руб. и выше. Услуги дальнобойщиков оцениваются не менее чем в 122,6 тыс. руб., что на 26% больше, чем в 2022 году.Говоря о последних, директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков отмечает, что водители большегрузных автомобилей являются одними из ключевых фигур стремительно развивающейся логистической отрасли.В целом же, по его словам, топ высокооплачиваемых вакансий напрямую отражает последние тенденции рынка труда.«Квалифицированные агенты по недвижимости помогают россиянам в поиске, приобретении или аренде жилья, налаживают сложные с экономической и юридической точки зрения процессы. Строительный сезон постепенно подходит к концу, поэтому компании стараются как можно быстрее нанять персонал и завершить отделочные работы», — отметил Д. Пучков.Таким образом, можно говорить, что рынок труда, несмотря на кадровый голод, который отмечается в основном в сфере промышленного производства, подвержен конъюнктурным влияниям. Говорить же о каких-то результатах системного подхода к решению проблемы дефицита трудовых ресурсов и повышении зарплат пока не приходится.