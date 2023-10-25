Заработок не по потребностям

Только 14% жителям Среднего Урала текущей заработной платы хватает на закрытие базовых потребностей. При этом, как отмечают эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проводившие опрос, этом в основном представители «белых воротничков». Между тем, согласно исследованию ВЦИОМ, 45% работающих граждан главной мотивацией для повышения производительности труда называют именно увеличение зарплаты.
Согласно исследованию hh.ru, зарплаты на базовые потребности не хватает 48% жителей Свердловской области. Из общего числа опрошенных, 48%, административный персонал (58%), медики и фармацевты (57%) сообщили, что одной зарплаты им категорически не хватает.
Что касается последних, то в регионе средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина, фармацевтика» в январе-сентябре 2023 года составила 43,6 тыс. руб. (годом ранее — 38,9 тыс. руб.). В то же время средние ожидания соискателей-медиков выше — 49 тыс. руб. (год назад — 40,3 тыс. руб.).
Примечательно, что 26% опрошенных из этой группы отметили — им было бы достаточно еще + 15 тыс. руб. к ежемесячному доходу, а 26% подсчитали, что им не хватает до 20 тыс. руб. Дополнительных 20 тыс. руб. к текущей зарплате не хватает 48% опрошенных.
Те, кому хватает зарплаты, работают в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%). Представители же сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%) оказались в числе тех, чья зарплата позволяет полностью закрыть базовые необходимости.
В целом, из общего числа опрошенных среди трудоустроенных жителей Свердловской области только 14% текущей заработной платы хватает на закрытие базовых потребностей.
В числе тех, кому зарплаты хватает, но с трудом, оказались строители, сотрудники сферы недвижимости, производства и сферы обслуживания — 42%.
Эксперты hh.ru отмечают, что по сравнению с 2022 годом доля тех жителей Свердловской области, которым не хватает зарплаты, выросла на 6 п.п., а по сравнению с 2021 годом – сразу на 12 п.п. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 7 п.п. и на 25 п.п. соответственно.
Между тем, согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, 45% россиян называют главным мотиватором для увеличения производительности труда именно повышение заработной платы. По сравнению с 2016 годом количество работающих граждан, придерживающихся подобной точки зрения, уменьшилось на 17 п.п.
«Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 году был выше на 17 п.п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, ослабевают в долгосрочной ретроспективе», — отмечается в исследовании ВЦИОМ.
При этом стоит отметить, что больше половины опрошенных (56%) не верят в то, что их зарплата вырастет, если они будут более эффективно трудиться.
Отметим, что средняя зарплата по вакансиям, размещенным на биржах труда Свердловской области, в сентябре составила 34,1 тыс. руб. В августе этот показатель составлял 33,9 тыс. руб.
При этом в Екатеринбурге в топ самых высокооплачиваемых специальностей, согласно данным «Авито Работа», вошли дальнобойщики, риелторы и плиточники.
Для первых уровень средней зарплаты в этой сфере увеличился в два раза — до 134,5 тыс. руб. При этом отмечается, что в действительности зарплата риелтора может быть значительно выше — так, одно из крупнейших в городе агентств недвижимости ищет опытного кандидата на зарплату до 250 тыс. руб.
Также заметно выросли и зарплаты плиточников — на 55%, составив 125,3 тыс. руб. Однако работодатели готовы предложить мастерам от 150 тыс. руб. и выше. Услуги дальнобойщиков оцениваются не менее чем в 122,6 тыс. руб., что на 26% больше, чем в 2022 году.
Говоря о последних, директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков отмечает, что водители большегрузных автомобилей являются одними из ключевых фигур стремительно развивающейся логистической отрасли.
В целом же, по его словам, топ высокооплачиваемых вакансий напрямую отражает последние тенденции рынка труда.
«Квалифицированные агенты по недвижимости помогают россиянам в поиске, приобретении или аренде жилья, налаживают сложные с экономической и юридической точки зрения процессы. Строительный сезон постепенно подходит к концу, поэтому компании стараются как можно быстрее нанять персонал и завершить отделочные работы», — отметил Д. Пучков.
Таким образом, можно говорить, что рынок труда, несмотря на кадровый голод, который отмечается в основном в сфере промышленного производства, подвержен конъюнктурным влияниям. Говорить же о каких-то результатах системного подхода к решению проблемы дефицита трудовых ресурсов и повышении зарплат пока не приходится.