Зарплаты на базовые потребности не хватает 48% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди трудоустроенных жителей Свердловской области и выяснила, что только 14% опрошенных хватает текущей заработной платы на закрытие базовых потребностей. Об этом сообщает уральская пресс-служба онлайн-платформы.



Представители сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%) оказались в числе тех, чья зарплата позволяет полностью закрыть базовые необходимости.



В числе тех, кому зарплаты хватает, но с трудом оказались строители, сотрудники сферы недвижимости, производства и сферы обслуживания — 42%.



Из общего числа опрошенных, 48%, административный персонал (58%), медики и фармацевты (57%) сообщили, что одной зарплаты им категорически не хватает. Также 26% опрошенных из этой группы отметили, что на прикрытие всех «тылов» им было бы достаточно еще + 15 тыс. руб. к ежемесячному доходу, а 26% подсчитали, что им не хватает до 20 тыс. руб. Дополнительных 20 тыс. руб. к текущей зарплате не хватает 48% опрошенных.



Исследователи отмечают, что по сравнению с 2022 годом доля тех жителей Свердловской области, которым не хватает зарплаты, выросла на 6 п.п., а по сравнению с 2021 годом – сразу на 12 п.п. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 7 п.п. и на 25 п.п. соответственно.