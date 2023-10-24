Зарплаты на базовые потребности не хватает 48% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди ...23.10.2023 На закрытие базовых потребностей зарплаты не хватает 45% россиян
За последние два года количество россиян, которым не хватает зарплаты для закрытия своих основных потребностей, ...23.10.2023 На закрытие базовых потребностей зарплаты не хватает 45% россиян
УрБК, Москва, 23.10.2023. За последние два года количество россиян, которым не хватает зарплаты для закрытия своих ...31.10.2022 Треть свердловчан тратят месячную зарплату в течение одной недели
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих свердловчан с целью выяснить, ...04.02.2021 Более трети жителей Среднего Урала не хватает зарплаты для покрытия основных нужд
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Согласно результатам опроса, проведенного службой исследований портала hh.ru, 39% ...