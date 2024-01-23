Консолидированное мнение бизнеса

Изображения из презентации к исследованию СОСПП о состоянии делового климата в Свердловской области в течение 2023 года

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представил свое исследование о состоянии делового климата в Свердловской области в течение 2023 года. Каждый год аналитики объединения опрашивают руководителей компаний — участников СОСПП. Агрегированное мнение регионального бизнеса об экономическом состоянии свердловских предприятий, уровне административной нагрузки, его оценку кадрового потенциала и перспектив развития представили 19 февраля.Всего в опросе были задействованы руководители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, на которых задействованы 335 тыс. человек (15,3% трудоспособного населения Свердловской области). Доля крупных предприятий составила 55%, среднего бизнеса — 14%, малого — 31%.37,3% в общем объеме опрошенных составила доля предприятий промышленной сферы, 13,7% — компаний из сферы услуг (вузы, НИИ, консалтинг, туризм и другое), 7,8% — из сферы строительства, 6,9% — распределения воды, газа, электроэнергии, 5,9% — торговли, 4,9% — логистики и транспорта, 3,9% — из области IT, 2,9% — АПК. 16,7% составили предприятия, отнесенные к категории «Прочее».52% участников опроса заявили об улучшении своего экономического положения в течение 2023 года, 38% оценили его как стабильно устойчивое. Таким образом, положительной или положительно-нейтральной ситуацию назвали 90% респондентов, в 2022 году этот показатель равнялся 79,3%. «Экономические итоги 2023 года предприятия оценивают очень позитивно, многие говорят о рекордных показателях. Мы проводим исследования с 2013 года, оценки 2023 года самые позитивные за весь период проведения наблюдений», — подчеркнул вице-президент СОСПП Александр Породнов.6,9% опрошенных оценили свою экономическую ситуацию в 2023 году как стабильно тяжелую, отметив, что значительных изменений не произошло (8,7% — в 2022 году). У 2,9% ситуация ухудшилась (12% — в 2022 году).Об улучшении своей экономической ситуации в 2023 году заявили 100% предприятий из сферы IT, 83,3% — из сферы торговли, 58,5% — из промышленной сферы, 50% — из сфер транспорта и услуг, 44,4% — из сферы строительства, 37,5% — из сферы энергетики.Наиболее острой проблемой свердловского бизнеса в 2023 году стал дефицит кадров. Об этом заявили 76,5% (52% — в 2022 году). 45,1% опрошенных посчитали, что ситуация с кадрами на предприятиях региона в 2023 году ухудшилась. В 2022 году таких было 31,5%, в 2021 году — 20,6%, в 2020 году — 12,4%, в 2019 году — 10,4%.В 2023 году, по мнению участников опроса, на предприятиях не хватало сотрудников всех уровней квалификации. Так, 27,5% заявили о дефиците неквалифицированных рабочих, 61,8% — о нехватке квалифицированных рабочих, 46,1% — специалистов среднего уровня профессиональной квалификации, 54,9% — специалистов высшего уровня профессиональной квалификации. 24,5% респондентов сообщили о нехватке руководителей, 46,1% — машинистов, операторов и аппаратчиков, 16,7% — работников, занятых подготовкой информации, оформлением документов, учетом и обслуживанием.Незначительно в течение года выросли доли опрошенных, указавших такие проблемы, как рост тарифов (22,5% против 21,5%), неплатежи контрагентов (14,7% против 14,3%), высокая налоговая нагрузка (12,7% против 9,4%), сложность с доступом к кредитным ресурсам (10,8% против 9,4%), административные барьеры (8,8% против 3,1%), неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры (4,9% против 3,1%), пандемийные ограничения (4,9% против 1%).Резко снизилась доля опрошенных, отмечавших снижение внутреннего спроса: до 4,9% в 2023 году против 33,1% в 2022 году. Также уменьшилось количество жалоб на рост цен у поставщиков (с 54,2% в 2022 году до 45,1% в 2023 году), на антироссийские санкции (с 47,3% до 37,3%), недобросовестную конкуренцию (с 10,4% до 8,8%), снижение объемов экспорта (с 10,1% до 8,8%), проверки со стороны госучреждений (с 7,3% до 4,9%), неэффективность судебной системы (с 10,4% до 2,9%).Таким образом, на первом месте среди проблем свердловских предприятий в 2023 году оказался дефицит кадров. Для сравнения: в 2021-2022 годах на первой строчке был рост цен у поставщиков. В 2023 году эта проблема переместилась на второе место. В топ-5 также вошли антироссийские санкции, рост тарифов и недостаток оборотных средств.«В целом вопросы, связанные с импортозамещением, остались, хотя есть тенденция к снижению актуальности данной проблемы для предприятий в сравнении с 2022 годом», — сказал А. Породнов, отметив, что, во-первых, по сравнению с 2022 годом в регионе сократилось количество предприятий, взаимодействующих напрямую с поставщиками из недружественных стран (с 6,5% в 2022 году до 3,9% по комплектующим и с 5,4% до 2% по оборудованию).Во-вторых, в 2023 году с 26,1% до 35,3% выросла доля компаний, осуществляющих замену комплектующих и узлов у российских поставщиков. В-третьих, в течение прошлого года происходила переориентация предприятий на поставщиков оборудования из дружественных стран, их доля выросла с 31,5% до 39,2%.56,9% свердловских компаний из общего числа опрошенных в 2023 году расширили перечень производимых товаров или услуг, у 42,2% номенклатура не изменилась, 0,9% опрошенных были вынуждены сократить ассортимент.Доля свердловских компаний, внедрявших в 2023 году инновации, составила 65,7%, из них 53,9% продолжали реализовывать начатые ранее проекты. 11,8% организаций приступили к такой работе в 2023 году, причем, как отметил А. Породнов, две трети из них относятся к малому бизнесу. 20,6% опрошенных инновации не внедряли.В исследовании за 2023 год СОСПП ввел новую категорию — анализ рынков сбыта продукции свердловских предприятий. 52% опрошенных поставляют свою продукцию по всей России. 14,7% — только по Свердловской области, 39,2% — по УрФО. В СФО уходит продукция 15,7% респондентов, 11,8% — в Приволжский ФО, по 9,8% — в ЦФО и СЗФО.36,3% опрошенных предприятий увеличили количество регионов РФ, куда они поставляют продукцию, у 61,8% ситуация в течение года не изменилась. 1,9% сократили количество регионов, куда они поставляют свою продукцию.52% опрошенных работают только на российском рынке, 48% поставляют продукцию на экспорт. У 5% участников опроса объем экспорта увеличился значительно, у 10% — незначительно. У 15% этот показатель в 2023 году не изменился, у 12% он уменьшился незначительно, у 6% — значительно. 1,9% респондентов заявили о том, что полностью ушли с зарубежных рынков, 10,8% сократили свое присутствие за рубежом, 15,7% открыли для себя новые зарубежные рынки, у 71,6% все осталось без изменений.51,9% опрошенных СОСПП свердловских компаний назвали перспективным для себя направлением для экспорта в 2024 году рынок стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).24,5% опрошенных посчитали перспективным рынок Центральной Азии (Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), 20,6% — Восточной Азии (Китай, Монголия), 12,7% — Среднего и Ближнего Востока, 10,8% — Южной Азии (Индия, Пакистан). Также в 2024 году у свердловских компаний вырос интерес к экспортным поставкам в страны Африки, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины). Снизилась же заинтересованность в экспорте в страны Европы (с 4,9% в 2023 году до 1% в 2024 году) и Северной Америки (с 3,9% до 2%). Интерес к поставкам в Японию и Южную Корею остался на уровне 2023 года — 2,9%.