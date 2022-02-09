Сложности промышленников и предпринимателей

Представители предприятий Свердловской области поделились итогами 2022 года и основными тенденциями. Встреча прошла на базе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Первый вице-президент объединения Александр Породнов в ходе мероприятия представил результаты ежегодного опроса участников СОСПП о состоянии делового климата в регионе.



В выборку попали 92 предприятия: 36 малых, 23 средних, 41 крупное. В сумме в этих компаниях работают 303 тыс. человек, то есть 12,6% трудоспособного населения Среднего Урала.







Об улучшении экономической ситуации и положительной динамике на предприятии заявили 23,9% опрошенных (на 10,1 п. п. меньше, чем годом ранее), об отсутствии положительной или отрицательной динамики — 55,4% (на 8 п. п. больше), стабильно тяжелым, но без крупных изменений положение охарактеризовали 8,7% (на 4,7 п. п. меньше), ухудшение ситуации произошло у 12% респондентов (на 6,8 п. п. больше).



«По малым предприятиям ситуация фактически не изменилась. Малый бизнес не то чтобы не почувствовал кризиса, а просто он как был в нем с 2020 года, так и не вышел оттуда. Треть компаний как говорили в 2021 году, что ситуация тяжелая или ухудшилась, так и в 2022 году эта же треть продолжает так говорить. Прошлый год не ухудшил малому бизнесу ситуацию. Она как была сложной, так и осталась», — прокомментировал А. Породнов.



Среди крупных предприятий при этом появились заявившие об ухудшении экономической ситуации (13,2%), хотя в 2021 году такой ответ не дал никто. Также стало в два раза меньше компаний, рассказавших о положительной динамике.







«В целом компании оценивают 2022 как год без положительной и отрицательной динамики. Хуже 2021 года, но значительно позитивнее кризисного 2020 года. Наиболее сложным 2022 год был для крупных промышленных предприятий. Причина понятна — экспортно ориентированные предприятия Свердловской области столкнулись с вызовами, связанными с сужением внешних рынков сбыта продукции», — подытожил спикер.



Самыми острыми проблемами стали рост цен поставщиков, недостаток квалифицированных кадров и международные экономические санкции. Первые две стабильно входили в топ-5 проблем в прошлые годы, а санкции стали «новинкой». Зато проблемы, связанные с ковидными ограничениями, за два года ушли.







Отдельно А. Породнов отметил ситуацию с кадрами. Негативные тенденции, которые возникли и обострились в пандемию, продолжились. Сократилась доля компаний, где проблемы с сотрудниками отсутствовали, а у трети опрошенных положение дел ухудшилось. В первую очередь нехватка наблюдается среди квалифицированных рабочих. Потребность выросла в сотрудниках высокой и средней квалификации, а также руководителях организаций и структурных подразделений.



Кадровый вопрос также прокомментировала директор по персоналу застройщика «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. Она подтвердила, что проблема нехватки высококвалифицированных сотрудников актуальна. Причинами этого стали как нехватка профессионального образования, так и уход людей вследствие частичной мобилизации и миграционных процессов.



«Если мы и раньше занимались подготовкой кадров, то сегодня это во главе угла», — подчеркнула она.



Г. Хабарова рассказала о способах поддержки имеющихся сотрудников и поиске новых на примере «Атомстройкомплекса», где бюджет на связанные с этим мероприятия только растет. К первым можно отнести жилищные программы, служебный транспорт, санаторно-курортное лечение, дополнительное медицинское страхование и другое. В дополнение к этому проводятся мероприятия для семей сотрудников — спартакиады, праздники, экскурсии и так далее. Для развития компетенций сотрудников организовываются конкурсы профессионального мастерства, занятия по развитию hard и soft skills. По словам директора по персоналу, подобные мероприятия в той или иной форме представлены и в других компаниях.



Отдельно представительница «Атомстройкомплекса» выделила участие организации в образовательной программе для колледжей «Профессионалитет». В рамках нее девелопер участвует в кластере «Строительство», являясь единственным работодателем в нем.







Руководитель центра подбора персонала дивизиона «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» Вячеслав Федосеев добавил, что металлургические профессии пользуются недостаточным престижем. Вдобавок среди работодателей наблюдается усиление конкуренции.



«Существуют особо дефицитные профессии, которые принято называть сквозными: машинист крана, электромонтер, токарь. Для того чтобы жить и развиваться в данной ситуации, на предприятиях региона Урал определены и реализуются дополнительные мероприятия по работе и привлечению персонала: мы повышаем эффективность взаимодействия с нашими подшефными школами, базовыми профессиональными учебными организациями», — отметил он.



Кроме того, приходится расширять географию поиска кадров. Уже есть случаи, когда ЕВРАЗ нанимал людей на работу вахтовым методом.



Если возвращаться к исследованию, то респондентов также попросили оценить меры поддержки, рассказать, какие были наиболее и наименее востребованы, почему к каким-то из них в итоге не стали прибегать. Авторы опроса на основании полученных ответов приходят к выводу, что спрос на меры поддержки был: 78% опрошенных пользовались хотя бы одной. Самыми популярными оказались автоматическое продление лицензий и разрешений, мораторий на проверки, отсрочка уплаты страховых взносов. Наименее — биржа импортозамещения, снижение ответственности за нарушение валютного законодательства, гранты. Все они были слишком локальны, поэтому ими пользовались немногие предприятия.





Изображение создано с помощью нейросети Midjourney

Иллюстрации из отчета о результатах исследования мнений руководителей предприятий — членов СОСПП за 2022 год

Вернуться в раздел » Статьи

Средний уровень удовлетворенности оказанной помощью составил 83,1%. Самыми эффективными мерами стали те, которые направлены на снижение административных барьеров: мораторий на проверки, продление лицензий и так далее.Отдельно А. Породнов отметил такое новшество, как льгота по налогу на прибыль для IT-компаний. Этой возможностью воспользовались 11% респондентов, хотя в выборке только 4% подобных предприятий. Произошедшее отражает летнюю тенденцию, когда организации выделяли свои IT-департаменты в отдельные юридические лица.Также исследование касалось темы импортозамещения на предприятиях. Этот вопрос оказался актуальным для девяти из 10 промышленных предприятий, причем для 60% — критически важным. Если говорить о потере доступа к иностранному оборудованию, сырью и материалам, то чаще всего компании обращаются к аналогам из «недружественных» стран, четверть — к российским, меньшинство — к механизмам параллельного импорта.Здесь же встает вопрос о положительных и отрицательных сторонах ухода иностранных компаний из России. Об отсутствии положительных последствий этого заявили 62% опрошенных. Не видят отрицательных — 17,5%. Главными проблемами стали более низкое качество российских аналогов оборудования, сырья и продукции по сравнению с импортными, отсутствие таких аналогов или более высокие цены у отечественных поставщиков при сопоставимых ценах.Гендиректор производящего станки ООО «Пумори-Инжиниринг инвест» Владимир Ревзин отдельно рассказал о ситуации в станкоинструментальной отрасли. Для предприятия и сферы в целом 2022 был годом ухудшения. По его словам, в последние десять лет отрасль пребывает на грани уничтожения, а прошлый год отбросил ее к экономическим показателям примерно 2009 года.В. Ревзин отмечает, что после распада СССР отрасль постепенно также постепенно разваливалась. Поставщиков инструментов почти не осталось, а многие предприятия пытаются сами создавать его для себя.«Мир ушел очень далеко по качеству и по возможностям разрабатываемого оборудования. Наши предприятия конкурируют с ним очень плохо. Еще с 2014 года объявили импортозамещение. Но эти программы работали не очень эффективно. К сегодняшнему дню импортозамещение производства станков очень слабое», — считает гендиректор.Сейчас Россия полностью зависима от иностранных поставщиков. Раньше — от западных, сейчас — от Китая, Индии и других продолжающих сотрудничать стран. Но у последних ниже качество, а сами поставщики, пользуясь ситуацией, завышают цены.«Так что ситуация сейчас позволяет нашим предприятиям импортозамещение производить. Программы поддержки есть», — уточнил В. Ревзин.Особенно он обратил внимание на проблемы создания новых продуктов. Это огромные риски, где у предприятий практически нет возможности давать прогнозы: они попросту не могут знать, окупятся вложения или нет. Поэтому нужна помощь и «подстраховка» государства.Директор АО «Уральский хризотил» Марк Розин подтвердил, что возникают ситуации, когда закупать оборудование приходится в Индии или Китае просто потому, что в России такого нет. Он также выразил уверенность, что поддержка государства должна продолжаться.«Я считаю, что 2022 год — он еще не кризисный. Мы по инерции его пролетели. Вот сейчас начинаются проблемы с санкциями. То, что экспортно ориентированные предприятия будут «ужиматься» — мы только сейчас начнем это чувствовать. Да, в 2022 году ушли перевозчики, пошли санкции на банки, но это только начало. Сейчас мы приближаемся к самым большим проблемам. Так что надо приложить максимум усилий. Сейчас мы ждем, например, активных мер поддержки», — уверен М. Розин.Подводя итоги, А. Породнов согласился, что работу в развитии импортозамещения следует продолжать. Также необходимо сохранять и вводить новые меры поддержки со стороны государства. Помощь нужна как в области финансирования, так и организационная, что подтверждает востребованность таких мер, как продление лицензий или моратория на проверки.