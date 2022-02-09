Сложности промышленников и предпринимателей

Представители предприятий Свердловской области поделились итогами 2022 года и основными тенденциями. Встреча прошла на базе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Первый вице-президент объединения Александр Породнов в ходе мероприятия представил результаты ежегодного опроса участников СОСПП о состоянии делового климата в регионе.
В выборку попали 92 предприятия: 36 малых, 23 средних, 41 крупное. В сумме в этих компаниях работают 303 тыс. человек, то есть 12,6% трудоспособного населения Среднего Урала.
Об улучшении экономической ситуации и положительной динамике на предприятии заявили 23,9% опрошенных (на 10,1 п. п. меньше, чем годом ранее), об отсутствии положительной или отрицательной динамики — 55,4% (на 8 п. п. больше), стабильно тяжелым, но без крупных изменений положение охарактеризовали 8,7% (на 4,7 п. п. меньше), ухудшение ситуации произошло у 12% респондентов (на 6,8 п. п. больше).
«По малым предприятиям ситуация фактически не изменилась. Малый бизнес не то чтобы не почувствовал кризиса, а просто он как был в нем с 2020 года, так и не вышел оттуда. Треть компаний как говорили в 2021 году, что ситуация тяжелая или ухудшилась, так и в 2022 году эта же треть продолжает так говорить. Прошлый год не ухудшил малому бизнесу ситуацию. Она как была сложной, так и осталась», — прокомментировал А. Породнов.
Среди крупных предприятий при этом появились заявившие об ухудшении экономической ситуации (13,2%), хотя в 2021 году такой ответ не дал никто. Также стало в два раза меньше компаний, рассказавших о положительной динамике.
«В целом компании оценивают 2022 как год без положительной и отрицательной динамики. Хуже 2021 года, но значительно позитивнее кризисного 2020 года. Наиболее сложным 2022 год был для крупных промышленных предприятий. Причина понятна — экспортно ориентированные предприятия Свердловской области столкнулись с вызовами, связанными с сужением внешних рынков сбыта продукции», — подытожил спикер.
Самыми острыми проблемами стали рост цен поставщиков, недостаток квалифицированных кадров и международные экономические санкции. Первые две стабильно входили в топ-5 проблем в прошлые годы, а санкции стали «новинкой». Зато проблемы, связанные с ковидными ограничениями, за два года ушли.
Отдельно А. Породнов отметил ситуацию с кадрами. Негативные тенденции, которые возникли и обострились в пандемию, продолжились. Сократилась доля компаний, где проблемы с сотрудниками отсутствовали, а у трети опрошенных положение дел ухудшилось. В первую очередь нехватка наблюдается среди квалифицированных рабочих. Потребность выросла в сотрудниках высокой и средней квалификации, а также руководителях организаций и структурных подразделений.
Кадровый вопрос также прокомментировала директор по персоналу застройщика «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. Она подтвердила, что проблема нехватки высококвалифицированных сотрудников актуальна. Причинами этого стали как нехватка профессионального образования, так и уход людей вследствие частичной мобилизации и миграционных процессов.
«Если мы и раньше занимались подготовкой кадров, то сегодня это во главе угла», — подчеркнула она.
Г. Хабарова рассказала о способах поддержки имеющихся сотрудников и поиске новых на примере «Атомстройкомплекса», где бюджет на связанные с этим мероприятия только растет. К первым можно отнести жилищные программы, служебный транспорт, санаторно-курортное лечение, дополнительное медицинское страхование и другое. В дополнение к этому проводятся мероприятия для семей сотрудников — спартакиады, праздники, экскурсии и так далее. Для развития компетенций сотрудников организовываются конкурсы профессионального мастерства, занятия по развитию hard и soft skills. По словам директора по персоналу, подобные мероприятия в той или иной форме представлены и в других компаниях.
Отдельно представительница «Атомстройкомплекса» выделила участие организации в образовательной программе для колледжей «Профессионалитет». В рамках нее девелопер участвует в кластере «Строительство», являясь единственным работодателем в нем.
Руководитель центра подбора персонала дивизиона «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» Вячеслав Федосеев добавил, что металлургические профессии пользуются недостаточным престижем. Вдобавок среди работодателей наблюдается усиление конкуренции.
«Существуют особо дефицитные профессии, которые принято называть сквозными: машинист крана, электромонтер, токарь. Для того чтобы жить и развиваться в данной ситуации, на предприятиях региона Урал определены и реализуются дополнительные мероприятия по работе и привлечению персонала: мы повышаем эффективность взаимодействия с нашими подшефными школами, базовыми профессиональными учебными организациями», — отметил он.
Кроме того, приходится расширять географию поиска кадров. Уже есть случаи, когда ЕВРАЗ нанимал людей на работу вахтовым методом.
Если возвращаться к исследованию, то респондентов также попросили оценить меры поддержки, рассказать, какие были наиболее и наименее востребованы, почему к каким-то из них в итоге не стали прибегать. Авторы опроса на основании полученных ответов приходят к выводу, что спрос на меры поддержки был: 78% опрошенных пользовались хотя бы одной. Самыми популярными оказались автоматическое продление лицензий и разрешений, мораторий на проверки, отсрочка уплаты страховых взносов. Наименее — биржа импортозамещения, снижение ответственности за нарушение валютного законодательства, гранты. Все они были слишком локальны, поэтому ими пользовались немногие предприятия.
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