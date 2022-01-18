Итоги 2023 года 90% свердловских компаний оценивают либо позитивно, либо нейтрально

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...Сегодня, 12:01 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в ходе ...18.02.2020 Более 14% опрошенных свердловских предприятий заявили о тяжелом финансовом положении
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По итогам 2019 года более половины предприятий (56%) фиксируют стабильную устойчивую ...