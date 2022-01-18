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Сегодня, 13:04

Итоги 2023 года 90% свердловских компаний оценивают либо позитивно, либо нейтрально

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По данным ежегодного опроса участников Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) о состоянии делового климата в регионе, 52% компаний заявили об улучшении своего экономического положения в течение 2023 года, а 38% оценили его, как стабильно-устойчивое. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил первый вице-президент объединения Александр Породнов.

По его словам, данные показатели оказались выше соответствующих значений 2022 года почти на 11%. «Экономические итоги 2023 года предприятия оценивают очень позитивно, многие говорят о рекордных показателях. Мы проводим исследования с 2013 года, оценки 2023 года самые позитивные за весь период проведения наблюдений», — заявил А. Породнов.

Количество компаний, которые говорят об улучшении своего экономического положения, выросло за год с 23,9% до 52%. В четыре раза снизилось количество компаний, которые говорят об ухудшении экономической ситуации (с 12% до 2,9%).
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