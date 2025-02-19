Позитивный настрой в сложной ситуации

Большинство компаний Среднего Урала по итогам прошедшего года определили свое положение как стабильное, либо отметили улучшения, однако количество негативных оценок значительно повысилось в сравнении с прошлым годом. Тем не менее, многие предприятия надеются на сохранение текущего состояния либо на стабильное развитие в нынешнем году. Таковы результаты опроса, проведенного в ноябре-декабре 2024 года Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) о состоянии делового климата в регионе.В опросе приняли участие 148 компаний области, из которых 99 являются членами СОСПП. Среди них 40% крупных, 20% средних и 40% малых предприятий. Согласно результатам опроса, 7 из 10 участников оценили текущее общее экономическое состояние своих компаний на конец 2024 года позитивно, либо не отметили отрицательной динамики. Однако стоит заметить, что данный показатель снизился в сравнении с 2023 годом, приблизившись к показателям 2022 года (72,9% в 2024 году против 79,3% в 2022 и 90,2% в 2023), причем значительно уменьшилось именно количество отметивших улучшения (почти до 30% в 2024 против 52% в 2023). Также повысилось количество отрицательных оценок. Ситуацию как стабильно тяжелую или ухудшившуюся отметили значительно больше предприятий, чем в прошлом году (27% в 2024 против 10% в 2023).Крупные предприятия в основном оценивают состояние как стабильное. Таких более половины (55%). Однако количество отрицательных оценок повысилось, а позитивных — сократилось более чем в два раза (ухудшение отметили 13,8% против 1,8% в прошлом году, улучшение — 22% против 50%). Средний бизнес, в основном, отмечает улучшение (37%), однако и здесь доля отрицательных оценок повысилась (стабильно тяжелой ситуацию признали почти 15% против 7% в прошлом году, ухудшение отметило каждое пятое предприятие, тогда как в прошлом году таковых не было). Малый бизнес оценивает ситуацию по большей части как стабильную (38%, +7% с прошлого года). Тем не менее количество отрицательных оценок выросло (почти до 13% против 6% год к году), а количество позитивных — снизилось (до 33% против 50%).Таким образом, все предприятия независимо от размера отметили ухудшение своего экономического состояния в 2024 году. Тем не менее, в отношении прогнозов на 2025 год большая часть сохраняет относительно позитивный настрой. Подавляющее большинство (около 88%) компаний ожидают стабильного развития или сохранения текущего положения, причем прогнозы разделились поровну. Лишь чуть более 6% организаций ожидают падения доходов, и столько же затруднились с ответом.Отметим, что ключевой проблемой в 2024 году стал дефицит кадров. Как основное препятствие для развития его отметили 66% всех предприятий. Также чуть более 43% отметили в качестве одной из важных проблем высокую ключевую ставку. Созвучно с этим то, что главным фактором, сопутствующим развитию и улучшению ситуации, свердловские бизнесмены навали эффективную кадровую политику. Ее указали на первом месте чуть более 41% компаний. Стоит отметить, что усилия предприятий по адаптации в условиях кадрового кризиса приносят плоды. Количество тех, кто считает недостаток кадров основной проблемой, сократилось на 10% за год, несмотря на сохраняющуюся остроту ситуации. Также стоит отметить повышение важности для бизнеса стабильных цен поставщиков (7,4% против 5,9% в прошлом году). А вот положительное влияние других факторов, таких как господдержка или снижение количества проверок со стороны надзорных органов, согласно оценкам, уменьшилось (14,9% в 2024 против 20,6% в 2023 и 8,8% в 2024 против 14,8% в 2023 соответственно).Однако компании продолжают адаптироваться к ситуации, сохранять стабильность и предпринимать шаги по развитию. Так, предприятия Свердловской области в 2024 году продолжили выводить на рынок новые продукты и расширять ассортимент. Доля таких компаний составила почти 57%, что соответствует показателю прошлого года. Только 2% предприятий сократили перечень выпускаемой продукции, что на 1,1% выше показателя 2023 года. Также для улучшения своей экономической ситуации свердловские предприятия внедряют инновации и ведут активную инвестиционную деятельность. Научные разработки продолжают вести 43% предприятий, а почти 5% впервые начали их в 2024 году. Инвестиции в 2024 году осуществляло подавляющее большинство компаний, лишь 16,2% компаний отказались от вложений. Объем вложенных средств повысили 38,5% предприятий, сохранили прежний — 23,6%, сократили — только 14,9%. Больше всего инвестирует крупный и средний бизнес, а вот треть компаний малого бизнеса инвестиций в 2024 не осуществляли. Отметим, что инвестировать свердловские компании предпочитают в технологическое обновление (47,9%), развитие новых продуктов (44,5%), а также оптимизацию и автоматизацию (33,1%).В планах 25% свердловских предприятий на текущий год — увеличение затрат на исследования и внедрение новых технологий, а 40% компаний планируют рост инвестиций. 28% и 30% планируют сохранить объемы затрат на научные разработки и уровень инвестиций соответственно.