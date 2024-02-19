Только 30% свердловских компаний отметили улучшение своего финансового состояния за прошлый год

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Только 30% свердловских компаний в 2024 году отметили улучшение своего финансового состояния, тогда как в 2023 году таких было 52%. Это следует из результатах опроса о состоянии делового климата в Свердловской области среди руководителей компаний-членов регионального объединения работодателей, проведенного в ноябре-декабре 2024 года Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП).



Среди участников исследования крупные (40%), средние (20%) и малые (40%) предприятия. Собственниками или директорами предприятий являются 85% респондентов.



По данным исследования, также возросла доля негативных оценок текущего состояния компаний (27% в 2024 году против 10% в 2023 году).



Главной проблемой для бизнеса большинство респондентов (66%) по-прежнему считают кадровый дефицит, хотя доля таких ответов за год сократилась почти на 10 процентных пунктов. Это связано с постепенной адаптацией компаний к ситуации на рынке труда.