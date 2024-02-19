Только 30% свердловских компаний отметили улучшение своего финансового состояния за прошлый год

Рынок стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) перспективным для себя направлением для экспорта назвали ...19.02.2024 Почти 52% компаний Свердловской области считают рынок стран ЕАЭС наиболее перспективным для экспорта в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. Рынок стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) перспективным для себя ...19.02.2024 Итоги 2023 года 90% свердловских компаний оценивают либо позитивно, либо нейтрально
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По данным ежегодного опроса участников Свердловского областного Союза промышленников и ...19.02.2024 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...19.02.2024 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...