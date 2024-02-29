Новый стратегический ресурс

Изображения из презентации проректора НИУ «Высшая школа экономики» Сергея Рощина, представленной на годовом общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

29 февраля 2024 года на площадке Общественного центра при кампусе УрФУ в Екатеринбурге состоялось годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Основными темами повестки стали проблема дефицита кадров, ее аспекты и варианты решения.«Ключевой темой деятельности союза в 2023 году стало решение вопросов, связанных с кадровым дефицитом на предприятиях», — сказал, открывая собрание, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Этот тезис шел красной нитью в последующих выступлениях.Эту тему поднял и президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (в этом году он принял участие в собрании СОСПП с помощью видео-конференц-связи).«Одна из серьезных проблем, которая вынесена сегодня в ключевую тему годового собрания, — это кадровая проблема. Мы видим, что на первое место в 2023 году с достаточным отрывом выходит дефицит кадров. Причем кадров не только квалифицированных, которые мы фиксировали всегда, но и по всем квалификационным группам: начиная от рабочих и заканчивая высококвалифицированными специалистами», — отметил А. Шохин.Так или иначе данного вопроса касались и другие выступающие. К примеру, ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров заявил, что в УрФУ обучается уже около 44 тыс. студентов (с каждым годом открывается все больше бюджетных мест), которые после выпуска смогут частично закрыть кадровый дефицит. Для этого, по его словам, СОСПП и правительству Свердловской области следует начать реализовывать варианты сотрудничества с университетом.К слову, Д. Пумпянский также касался сферы образования. «Союз поддержал и активно включился в реализацию реформы среднего профессионального образования (СПО), инициированной губернатором Свердловской области. Уверены, что предпринимаемые действия позволят расширить кооперацию бизнеса и образовательных организаций, наладить подготовку именно тех специалистов, которые нужны экономике», — отметил он.Вероятно, подготовка технических специалистов со средним профессиональным образованием действительно нуждается в стимулировании. По данным директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, в Свердловской области доля студентов в организациях СПО, обучающихся в области «Инженерного дела, технологий и технических наук», сократилась с 55,1% до 50% в 2022 году.Однако, даже если все вышеописанные меры будут реализованы, кардинально ситуация не улучшится как минимум до 2041 года, ведь доля граждан 18 лет сокращается с 2008 года (рожденным в 2023 году исполнится 18 лет в 2041 году). Такие данные представил проректор НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Рощин.По данным ВШЭ, граждан РФ в возрасте 15-19 лет в 2040 году в стране будет 6 млн 799 тыс. человек. А граждан в возрасте 60 лет и старше — 39 млн 222 тыс. человек.«Наблюдается нарастание дефицита кадров в условиях демографического кризиса. Ключевым решением проблемы дефицита кадров является изменение технологий, переход к менее трудоемким технологиям, а также увеличение инвестиций в дополнительное профессиональное обучение: программы переобучения и переквалификации кадров. Требуется взаимодействие бизнеса с образовательными организациями на ранней стадии обучения студентов (корпоративное СПО, проектная деятельность студентов 1-2 курса в вузах)», — резюмировал С. Рощин.По его словам, дефицит кадров следует воспринимать как глобальное изменение всей экономики, а не как временную проблему, имеющую варианты и сроки решения. «Люди становятся глобальным стратегическим ресурсом» , — подчеркнул эксперт.Примечательно, что в этот же день о дефиците кадров говорил, выступая с посланием к Федеральному собранию, и президент РФ Владимир Путин. Глава государства анонсировал новый национальный проект «Кадры», одной из целей которого станет консолидация всех уровней образования, чтобы они могли работать на общий результат: чтобы «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века».По словам В. Путина, до 2028 года государству предстоит подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. «Россия за шесть лет выделит 120 млрд руб. на переоснащение техникумов и колледжей», — заявил президент РФ.УрБК будет следить за развитием событий.