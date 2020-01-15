Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»

В Высшей школе экономики спрогнозировали изменение к лучшему в ситуации с кадровым дефицитом в РФ только к 2040 году

До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил проректор НИУ «Высшая школа ...