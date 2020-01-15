Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»

До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил проректор НИУ «Высшая школа ...Вчера, 14:03 В Высшей школе экономики спрогнозировали изменение к лучшему в ситуации с кадровым дефицитом в РФ только к 2040 году
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил ...15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в школах доплату в размере 5 тыс. рублей классным руководителям
УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил ...01.12.2016 Владимир Путин провозгласил курс на новую конверсию в российском ОПК
УрБК, Москва, 01.12.2016. Доля производства гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) к 2030 году ...04.12.2014 Президент РФ предложил не менять действующую налоговую систему еще четыре года
УрБК, Москва, 04.12.2014. Президент РФ Владимир Путин предложил не менять действующую налоговую систему еще четыре ...