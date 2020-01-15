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Вчера, 15:45

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»

УрБК, Москва, 29.02.2024. В России начнется реализация еще одного национального проекта — «Кадры». Его целью станет ликвидация кадрового дефицита, который является одним из рисков для российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Одной из целей нацпроекта станет консолидация всех уровней образования, чтобы они могли работать на общий результат: чтобы «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века».

По словам В. Путина, до 2028 года государству предстоит подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. «Россия за шесть лет выделит 120 млрд руб. на переоснащение техникумов и колледжей», — заявил президент РФ.

Ранее УрБК писал о том, что, по прогнозу НИУ «Высшая школа экономики», ситуация с кадровым дефицитом не станет лучше как минимум до 2040 года.

По словам проректора НИУ Сергея Рощина, ключевыми решениями этой проблемы должны стать увеличение инвестиций в дополнительное профессиональное обучение и изменение технологий, переход к менее трудоемким.
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