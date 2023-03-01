По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного ...01.03.2023 Предприятия Среднего Урала назвали рост цен поставщиков главной проблемой 2022 года
Рост цен поставщиков стал главной проблемой для предприятий Свердловской области в 2022 году. Об этом говорится в ...01.03.2023 Предприятия Среднего Урала назвали рост цен поставщиков главной проблемой 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Рост цен поставщиков стал главной проблемой для предприятий Свердловской области в 2022 ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в ходе ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) ...