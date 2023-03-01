По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний

По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) назвали дефицит кадров ключевой проблемой для развития бизнеса. Об этом рассказал первый вице-президент объединения Александр Породнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Каждый год СОСПП проводит опрос участников союза, на основании которого готовит исследование о состоянии делового климата в Свердловской области. В 2022 году о дефиците кадров заявили 52% опрошенных компаний.



45,1% опрошенных компаний отметили рост цен у поставщиков (54,2% — в 2022 году), 37,3% — антироссийские санкции (47,3% — в 2022 году), 22,5% — рост тарифов (21,5% — в 2022 году), 17,6% заявили о недостатке оборотных средств.



10,8% сообщили о сложностях с доступом к кредитным ресурсам (9,4% — в 2022 году). «Это обратная сторона повышения ключевой ставки как таргетирования инфляции», — резюмировал А. Породнов.