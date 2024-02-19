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Вчера, 15:02

В Высшей школе экономики спрогнозировали изменение к лучшему в ситуации с кадровым дефицитом в РФ только к 2040 году

До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил проректор НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Рощин, выступая на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Екатеринбурге.

«Это (дефицит кадров — прим. ред.) уже глобальное изменение экономики страны, а не просто проблема. Люди становятся стратегическим ресурсом», — заявил Сергей Рощин.

По его словам, экономика РФ существует в условиях демографического кризиса, а доля молодежи в населении сокращается с 2008 года. При этом «гонку зарплат» за ключевые кадры выиграть невозможно.

«Ключевым решением проблемы дефицита кадров является изменение технологий, переход к менее трудоемким технологиям, а также увеличение инвестиций в дополнительное профессиональное обучение», — подчеркнул Сергей Рощин.
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