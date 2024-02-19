В Высшей школе экономики спрогнозировали изменение к лучшему в ситуации с кадровым дефицитом в РФ только к 2040 году

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил ...