В Высшей школе экономики спрогнозировали изменение к лучшему в ситуации с кадровым дефицитом в РФ только к 2040 году

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. До 2040 года ситуация с кадровым дефицитом лучше не станет. Об этом сегодня заявил ...19.02.2024 По итогам 2023 года о проблеме дефицита кадров заявили 76,5% свердловских компаний
По итогам 2023 года 76,5% опрошенных компаний — участников Свердловского областного Союза промышленников и ...03.08.2023 Дефицит высококвалифицированных кадров отмечают 52% предприятий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в ходе ...18.01.2022 Свердловский бизнес пожаловался на рост цен поставщиков и дефицит квалифицированных кадров
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) ...