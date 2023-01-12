Малые горизонты планирования

Служба исследований hh.ru провела два исследования, в которых просила российских работодателей оценить 2022 год с точки зрения влияния на бизнес, а также поделиться ожиданиями от наступившего. В обоих опросах наибольший оптимизм проявили представители малого бизнеса.



Так, для 19% респондентов 2022 год оказался лучше, чем предыдущие два. Причем в организациях с численностью сотрудников до 50 человек такой ответ дали 31% опрошенных, от 51 одного до 100 — 29%. Для сравнения: среди компаний, где более 1 тыс. работников, 2022 год оказался удачнее у 15%.



Также 18% респондентов сказали, что 2022 год был лучше, чем 2020, но хуже 2021. Еще 26% не нашли значительных отличий от 2021 года. О том, что 2022 был лучше 2021 года, но хуже пандемийного 2020, сказали 4%. Оставшиеся 33% затруднились дать ответ.



Кроме того, 67% опрошенных сказали, что ключевые события 2022 года (специальная военная операция, санкционное давление, частичная мобилизация) негативно сказались на бизнесе. Еще 14% не заметили никакого влияния, 10% говорят о позитивных итогах, 9% затруднились ответить.



Помимо этого, респондентов попросили оценить тяжесть последствий от событий 2022 года по сравнению с 2020 годом. По мнению 46% работодателей, они оказались значительнее пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений. Противоположный ответ дали 12%, а 23% считают, что эффект примерно сопоставим. При этом 3% не видят разницы между тяжестью последствий событий 2020 и 2022 годов для бизнеса.



Еще один опрос касался оценок и прогнозов для компаний на 2023 год. Здесь 48% респондентов охарактеризовали состояние своего бизнеса как стабильное. Еще 14% оценили свое положение негативно, а 30% ожидают перемен к лучшему.



К более оптимистичным прогнозам вновь оказались склонны представители малых организаций. Если среди компаний с численностью до 50 человек позитивными ожиданиями поделился 41% опрошенных, то там, где более 1 тыс. работников, — 20%.



Также 57% респондентов намерены изменить или расширить свою сферу деятельности. У 29% такие планы отсутствуют, 14% затруднились ответить. Чаще всего о намерении изменить сферу деятельности говорили в небольших организациях: 76% — в компаниях со штатом 51-100 сотрудников, 69% — со штатом до 50 человек. Там, где работает от 1 тыс. человек, — 43%.



«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них все более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.



Оптимизм со стороны малого бизнеса также можно объяснить его мобильностью и появлением потенциальных возможностей после ухода иностранных компаний, предполагает финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Оптимизм возник только по одной простой причине: потому что возникает возможность заместить некоторые ниши. Малый бизнес, где 100-250 человек, гибкий и может занимать ниши быстро. Если какая-то компания уходит, например, европейская, они просто занимают это нишу. Во всех буквально вариантах: от производства обуви и одежды до производства мебели и каких-то промышленных продуктов. Поэтому предприниматели, наверное, на это смотрят с оптимизмом из-за эффекта масштаба», — объяснил он.



Эксперт уточнил, что тяжесть последствий от санкций зависит в первую очередь не от размера организации, а сферы, в которой она работает. Поэтому результаты опросов обоснованы больше психологическим эффектом и не отражают реальную ситуацию в экономике.



«Как правило, предприниматели, которые держат такие небольшие компании, они люди пассионарные. Я считаю, что это исключительно нюансы психологического типа такого рода бизнесменов. Они склонны видеть возможности. Может быть, даже этих возможностей и нет. Может, эти ниши, которые вдруг обнаружились, не удастся занять. Но бизнесмены склонны верить, что у них это получится. То есть это люди, которые пытаются бежать вперед, потому что, если они остановятся, они быстро откатятся назад. Вот они и вынуждены бежать с оптимизмом в глазах», — считает В. Калугин.



Финансовый аналитик Григорий Вахитов предполагает, что основания для оптимизма у небольших организаций есть, поскольку они не так сильно пострадали напрямую от санкционного давления.



«По большому счету малый бизнес напрямую, подчеркиваю — напрямую, не попал под санкции. Все ограничения, которые накладывают на РФ, касаются больших бизнесменов. Все остальное должно действовать условно опосредованно. Миллиардеров проще «прижать», а для малого бизнеса в первую очередь открываются некие возможности, то, что раньше было под большим бизнесом», — объяснил эксперт.



По его словам, малым организациям проще найти различные лазейки. Например, в сфере продажи автомобилей большая компания не может сотрудничать с крупным концерном вроде «Мерседеса» — в условиях санкций это будет пресечено. Но небольшая компания может организовать поездку в условный Казахстан, где просто купит и пригонит в РФ несколько автомобилей.



К этому добавляется импортозамещение. Новые бренды из стран, не вводивших санкции, появились в России во много благодаря малому бизнесу, считает аналитик. Плюс сокращение импорта привело к тому, что внутренние потребители начали искать замену. И им предпочтительно делать это на российском рынке, чтобы не было срыва поставок, подытожил Г. Вахитов.



В итоге складывается ситуация, в которой малому бизнесу удается сохранять позитивный настрой, как наименее пострадавшему и наиболее мобильному в условиях санкций. Однако следует учитывать, что текущая геополитическая ситуация не располагает к долгосрочному планированию. Любой новый «шок» может радикально изменить ситуацию для бизнеса.