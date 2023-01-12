УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 14:13

Малые горизонты планирования

Малые горизонты планированияСлужба исследований hh.ru провела два исследования, в которых просила российских работодателей оценить 2022 год с точки зрения влияния на бизнес, а также поделиться ожиданиями от наступившего. В обоих опросах наибольший оптимизм проявили представители малого бизнеса.

Так, для 19% респондентов 2022 год оказался лучше, чем предыдущие два. Причем в организациях с численностью сотрудников до 50 человек такой ответ дали 31% опрошенных, от 51 одного до 100 — 29%. Для сравнения: среди компаний, где более 1 тыс. работников, 2022 год оказался удачнее у 15%.

Также 18% респондентов сказали, что 2022 год был лучше, чем 2020, но хуже 2021. Еще 26% не нашли значительных отличий от 2021 года. О том, что 2022 был лучше 2021 года, но хуже пандемийного 2020, сказали 4%. Оставшиеся 33% затруднились дать ответ.

Кроме того, 67% опрошенных сказали, что ключевые события 2022 года (специальная военная операция, санкционное давление, частичная мобилизация) негативно сказались на бизнесе. Еще 14% не заметили никакого влияния, 10% говорят о позитивных итогах, 9% затруднились ответить.

Помимо этого, респондентов попросили оценить тяжесть последствий от событий 2022 года по сравнению с 2020 годом. По мнению 46% работодателей, они оказались значительнее пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений. Противоположный ответ дали 12%, а 23% считают, что эффект примерно сопоставим. При этом 3% не видят разницы между тяжестью последствий событий 2020 и 2022 годов для бизнеса.

Еще один опрос касался оценок и прогнозов для компаний на 2023 год. Здесь 48% респондентов охарактеризовали состояние своего бизнеса как стабильное. Еще 14% оценили свое положение негативно, а 30% ожидают перемен к лучшему.

К более оптимистичным прогнозам вновь оказались склонны представители малых организаций. Если среди компаний с численностью до 50 человек позитивными ожиданиями поделился 41% опрошенных, то там, где более 1 тыс. работников, — 20%.

Также 57% респондентов намерены изменить или расширить свою сферу деятельности. У 29% такие планы отсутствуют, 14% затруднились ответить. Чаще всего о намерении изменить сферу деятельности говорили в небольших организациях: 76% — в компаниях со штатом 51-100 сотрудников, 69% — со штатом до 50 человек. Там, где работает от 1 тыс. человек, — 43%.

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них все более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Оптимизм со стороны малого бизнеса также можно объяснить его мобильностью и появлением потенциальных возможностей после ухода иностранных компаний, предполагает финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Оптимизм возник только по одной простой причине: потому что возникает возможность заместить некоторые ниши. Малый бизнес, где 100-250 человек, гибкий и может занимать ниши быстро. Если какая-то компания уходит, например, европейская, они просто занимают это нишу. Во всех буквально вариантах: от производства обуви и одежды до производства мебели и каких-то промышленных продуктов. Поэтому предприниматели, наверное, на это смотрят с оптимизмом из-за эффекта масштаба», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что тяжесть последствий от санкций зависит в первую очередь не от размера организации, а сферы, в которой она работает. Поэтому результаты опросов обоснованы больше психологическим эффектом и не отражают реальную ситуацию в экономике.

«Как правило, предприниматели, которые держат такие небольшие компании, они люди пассионарные. Я считаю, что это исключительно нюансы психологического типа такого рода бизнесменов. Они склонны видеть возможности. Может быть, даже этих возможностей и нет. Может, эти ниши, которые вдруг обнаружились, не удастся занять. Но бизнесмены склонны верить, что у них это получится. То есть это люди, которые пытаются бежать вперед, потому что, если они остановятся, они быстро откатятся назад. Вот они и вынуждены бежать с оптимизмом в глазах», — считает В. Калугин.

Финансовый аналитик Григорий Вахитов предполагает, что основания для оптимизма у небольших организаций есть, поскольку они не так сильно пострадали напрямую от санкционного давления.

«По большому счету малый бизнес напрямую, подчеркиваю — напрямую, не попал под санкции. Все ограничения, которые накладывают на РФ, касаются больших бизнесменов. Все остальное должно действовать условно опосредованно. Миллиардеров проще «прижать», а для малого бизнеса в первую очередь открываются некие возможности, то, что раньше было под большим бизнесом», — объяснил эксперт.

По его словам, малым организациям проще найти различные лазейки. Например, в сфере продажи автомобилей большая компания не может сотрудничать с крупным концерном вроде «Мерседеса» — в условиях санкций это будет пресечено. Но небольшая компания может организовать поездку в условный Казахстан, где просто купит и пригонит в РФ несколько автомобилей.

К этому добавляется импортозамещение. Новые бренды из стран, не вводивших санкции, появились в России во много благодаря малому бизнесу, считает аналитик. Плюс сокращение импорта привело к тому, что внутренние потребители начали искать замену. И им предпочтительно делать это на российском рынке, чтобы не было срыва поставок, подытожил Г. Вахитов.

В итоге складывается ситуация, в которой малому бизнесу удается сохранять позитивный настрой, как наименее пострадавшему и наиболее мобильному в условиях санкций. Однако следует учитывать, что текущая геополитическая ситуация не располагает к долгосрочному планированию. Любой новый «шок» может радикально изменить ситуацию для бизнеса.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
12.01.2023 В России 48% работодателей назвали состояние своего бизнеса стабильным

УрБК, Москва, 12.01.2023. Среди российских работодателей 48% охарактеризовали состояние своего бизнеса в 2023 году как ...

11.01.2023 Для 19% российских работодателей 2022 год был лучше предыдущих двух

УрБК, Москва, 11.01.2023. Для 19% российских работодателей 2022 год оказался лучше, чем предыдущие два. Причем малый ...

26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...

19.12.2022 Более половины россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год

УрБК, Москва, 19.12.2022. 52% опрошенных россиян негативно оценили свои карьерные перспективы на 2023 год. Об этом ...

20.09.2022 В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года

УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18