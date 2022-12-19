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Вчера, 10:42

Для 19% российских работодателей 2022 год был лучше предыдущих двух

УрБК, Москва, 11.01.2023. Для 19% российских работодателей 2022 год оказался лучше, чем предыдущие два. Причем малый бизнес давал такую оценку чаще, чем крупный. В организациях со штатом до 50 человек об этом говорил 31% опрошенных, а там, где более 1 тыс. сотрудников, — 15%, сообщается в исследовании hh.ru.

Также 18% респондентов сказали, что 2022 год был лучше, чем 2020, но хуже 2021. Еще 26% не нашли значительных отличий от 2021 года. О том, что 2022 был лучше 2021 года, но хуже пандемийного 2020, сказали 4%. Оставшиеся 33% затруднились дать ответ.

Кроме того, 67% опрошенных сказали, что ключевые события 2022 года (специальная военная операция, санкционное давление, частичная мобилизация) негативно сказались на бизнесе. Еще 14% не заметили никакого влияния, 10% говорят о позитивных итогах, 9% затруднились ответить.

Также респондентов попросили оценить тяжесть эффекта от событий 2022 года по сравнению с 2020 годом. По мнению 46% работодателей, они оказались значительнее пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений. Противоположный ответ дали 12%, а 23% считают, что эффект примерно сопоставим. При этом 3% не видят разницы между тяжестью последствий событий 2020 и 2022 годов для бизнеса.

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