Трудовые варяги

Материалы по теме

В 2023 году на Средний Урал прибыло 199 тыс. трудовых мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В течение 2023 года на территорию Свердловской области въехали более 199 тыс. трудовых ...

Дефицит кадров в России к марту 2024 года составит почти 4 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. К концу 2023 году кадровый дефицит в России составлял порядка 3 млн человек, а в ...

Оксана Сидлецкая о человекоцентричности как новой реальности рынка труда

Средний уровень конкуренции на рынке труда в Свердловской области начиная с лета прошлого года держится в районе 2,4 ...

Подсобить некому

На предприятиях Свердловской области не хватает почти 14 тыс. неквалифицированных рабочих ...

В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов

В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них приехали на работу, 5,5% — ...