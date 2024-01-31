Трудовые варяги

Вопрос дефицита кадров уже стал очевидной проблемой в России в целом и Свердловской области в частности. Так, по данным руководителя направления «Аналитика рынка труда» компании «Апрайт» члена Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Екатерины Сподиной, в настоящий момент кадровый дефицит в России приближается к 4 млн человек (по данным Росстата, на 1 июня 2023 года в РФ проживало около 83,2 млн человек трудоспособного населения). Для сравнения: в конце 2023 года этот показатель составлял 3 млн человек, а в 2022 году — около 1 млн человек.
По данным директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова, в конце 2023 года в регионе было зарегистрировано 11,5 тыс. безработных граждан. При этом департамент располагает достаточным количеством вакантных мест: этот показатель колеблется в диапазоне 59-63 тыс. от месяца к месяцу.
По данным Е. Сподиной, в Свердловской области ежемесячно ротируется около 125 тыс. вакансий. По информации Свердловскстата, в 2023 году количество трудоспособного населения в регионе составляло около 2,1 млн человек, то есть около 50% от общего количества населения области.
«Средний уровень конкуренции на рынке труда в Свердловской области начиная с лета прошлого года держится в районе 2,4 резюме на вакансию, что говорит о нехватке кадров», — написала
директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая в авторской колонке УрБК.
«Объем потребностей в рабочем персонале вырос тысячекратно», — резюмировала Е. Сподина, добавив, что доля рабочего персонала в общем объеме открытых в регионе вакансий — около 50%.
Эксперт также сообщила, что для трудоспособного населения региона характерна общая неудовлетворенность условиями труда. Так, 17,5% опрошенных носителей наиболее востребованных на рынке труда специальностей (электрогазосварщики, электрослесари) готовы релоцироваться из Свердловской области в другие регионы РФ.
При этом переехать в Свердловскую область готовы только около 1% опрошенных россиян. Вахтовым методом работать на Среднем Урале согласны 8,8% респондентов (в целом по РФ готовых работать вахтами около 13%). Е. Сподина констатировала, что Свердловская область является не самым привлекательным для работников регионом.
Очевидным решением проблемы дефицита кадров на Среднем Урале кажется увеличение размера оплаты труда, однако О. Сидлецкая полагает, что эта мера в итоге приведет к негативным последствиям.
«Конкурировать исключительно в поле зарплатных предложений — не самая выгодная HR-стратегия, поскольку раздувание зарплатного пузыря всегда приводило к тому, что он рано или поздно лопался», — отметила О. Сидлецкая.Иностранные специалисты
По состоянию на 1 января 2024 года на территории Свердловской области находились 194 тыс. 849 иностранных граждан, отметил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Блинов. Из них почти 60 тыс. имеют право осуществлять трудовую деятельность, а 58 тыс. указали работу целью въезда в Россию. 30 тыс. человек прибыли с частными целями, 7,5 тыс. — для прохождения обучения.
Въехали в течение 2023 года на территорию Свердловской области более 199 тыс. трудовых мигрантов, из них доля граждан с безвизовым порядком въезда в РФ составила 95,5%. 82 тыс. человек из них были гражданами Таджикистана, 48,5 тыс. — Узбекистана, 36,5 тыс. — Киргизии, 9,6 тыс. — Казахстана, 7,5 тыс. — Азербайджана, 5,5 тыс. — Армении. Покинули регион в 2023 году 168 тыс. человек.
Разрешения на осуществление трудовой деятельности получили 56 тыс. 153 иностранца, включая 2 тыс. 286 разрешений на работу и 53 тыс. 867 патентов для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в безвизовом порядке.
«В основном оформляли патенты на такие специальности, как подсобные рабочие, грузчики, каменщики, повара, продавцы, маляры, штукатуры, арматурщики, кондукторы», — рассказал А. Блинов, констатируя, что в основном иностранные работники в Свердловской области закрывают нишу неквалифицированного труда.
Е. Сподина, в свою очередь, отмечает, что от вызванного колебаниями курса доллара в последние месяцы сокращения миграционного потока в Свердловской области пострадали в первую очередь отрасли строительства и клининга.
Д. Антонов не согласен с тем, что миграционный поток на Средний Урал сокращается. Он обосновывает свое мнение увеличением количества выдаваемых департаментом трудовых патентов от года к году (53 тыс. 867 патентов было выдано в 2023 году).
При этом, по словам заместителя генерального директора по персоналу «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» Сергея Свинина, в настоящее время на предприятии открыто 400 вакансий, большинство из которых ориентированы на квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. Он отметил, что предприятие готово рассматривать претендентов из других стран при наличии у них соответствующей квалификации и знания русского языка.
К слову, по словам Д. Антонова, российские работодатели в настоящее время начали интересоваться кадрами из Индии, Бангладеша и Пакистана, однако встает вопрос о подтверждении их квалификации.Человекоцентричность
Е. Сподина призвала свердловские предприятия изучать кейсы других регионов по повышению своей привлекательности для работоспособного населения. К примеру, «Норникель» прилагает большие усилия, чтобы сделать проживание в Норильске более комфортным. В частности, активно развивает сферу искусства в городе. Тем же путем идут и некоторые города в Сибири, добавила Е. Сподина.
Также она отметила, что не имеющие возможности участвовать в «гонке зарплат» российские предприятия предлагают своим сотрудникам привлекательные социальные пакеты, в частности льготы по приобретению жилья.
С коллегой согласна и О. Сидлецкая. «Все сотрудники без исключения хотят человеческого отношения к себе и к своему труду. Именно поэтому важно развивать в компаниях человекоцентричный подход. Это должно стать базовым, системообразующим элементом, и компании уже взяли курс на изменения. По результатам наших опросов, человекоцентричность всегда была в фокусе бизнеса у каждой третьей компании», — написала она в авторской колонке.
Эксперт добавила, что 39% опрошенных HeadHunter свердловских работодателей добились улучшения условий труда для работников в 2023 году. Эта тенденция сохраняется и в 2024 году.