Подсобить некому

Больше всего предприятиям Свердловской области не хватает подсобных рабочих и уборщиков производственных помещений. Кроме того, острую нужду они испытывают в водителях и кондукторах. При этом в сфере рабочего персонала в регионе конкуренция одна из самых низких, то есть работу здесь найти проще, чем в других категориях. В целом же, как отмечают эксперты, дефицит кадров останется проблемой номер один на рынке труда в 2024 году. Особенно сильно это будет заметно в сферах с массовым подбором, в том числе среди «синих воротничков».По данным департамента по труду и занятости Свердловской области, в 2023 году неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100) наблюдался по 251 профессии (должности). При этом избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 10) в регионе отмечено по 65 профессиям.В частности, больше всего на предприятиях региона не хватает подсобных рабочих, а также уборщиков производственных и служебных помещений. По этим категориями неудовлетворенный спрос составляет 13 тыс. 851 и 6 тыс. 007 человек соответственно. Кроме того, в дефиците числятся водители автомобилей (7 тыс. 700) и кондукторы (5 тыс. 539).Переизбыток же, в свою очередь, ощущается по должностям экономиста (1 тыс. 559 человек), техника (1 тыс. 351), юриста (1 тыс. 082) и менеджера (454).По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Свердловской области в сфере рабочего персонала конкуренция одна из самых низких — на одну вакансию в регионе приходится всего 1,7 резюме.«Таким образом, работу здесь найти проще, чем в других сферах. При этом доля «синих» вакансий составляет 23% от всех предложений в Свердловской области, такие сотрудники крайне востребованы работодателями», — сообщила УрБК руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.В целом же на биржах труда Среднего Урала в 2023 году почти 60% вакансий относились к рабочим профессиям. За минувший год в органы службы занятости населения региона сведения о потребности в работниках направили 9 тыс. 343 организации.«Заявленная потребность для замещения свободных рабочих мест составила 225 тыс. 659 вакансий, из них для замещения свободных рабочих мест по рабочим профессиям — 134 тыс. 267 вакансий, или 59,5% от общего количества заявленных вакансий», — говорится в отчете департамента по труду и занятости Свердловской области.Ольга Виноградова отмечает, что если в предыдущие годы компании адаптировались к изменившимся условиям рынка, искали новые логистические цепочки и нащупывали зоны для развития, то уже в 2023 году многие начали уверенно расти.«В связи с этим им понадобились новые люди. Этот тренд подхватили и производственные предприятия, начали наращивать штат: количество вакансий в сфере рабочего персонала год к году увеличилось на 38%. Многие планируют и дальше набирать сотрудников. По нашим опросам, в частности, 84% компаний в сфере «Машиностроение» ожидают увеличения штата сотрудников в этом году», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru на Урале.По ее словам, дефицит кадров останется проблемой номер один на рынке труда в 2024 году. Особенно сильно это будет заметно в сферах с массовым подбором, в том числе среди «синих воротничков».Отметим, что в данный момент уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 0,53%.