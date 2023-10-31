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Вчера, 11:43

Предприятиям Среднего Урала не хватает более 13,8 тыс. подсобных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области за январь-декабрь 2023 года по 251 профессии (должности) отмечен неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100). Об этом говорится в материалах регионального департамента по труду и занятости населения.

В частности, больше всего на предприятиях региона не хватает подсобных рабочих (неудовлетворенный спрос на рабочую силу — 13 тыс. 851 человек), водителей автомобиля (7 тыс. 700), уборщиков производственных и служебных помещений (6 тыс. 007) и кондукторов (5 тыс. 539).

В свою очередь, избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 10) в регионе отмечено по 65 профессиям. В том числе — по должностям экономиста (1 тыс. 559 человек), техника (1 тыс. 351), юриста (1 тыс. 082) и менеджера (454).
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