Предприятиям Среднего Урала не хватает более 13,8 тыс. подсобных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области за январь-сентябрь 2023 года по 205 профессиям (должностям) ...

Предприятиям Среднего Урала не хватает более 6 тыс. водителей и 5,5 тыс. кондукторов

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области за январь-июнь 2023 года по 154 профессиям (должностям) отмечен ...

Предприятиям Среднего Урала не хватает почти 10 тыс. подсобных рабочих

Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен ...